Участники группы Zero People извинились перед поклонниками за отмену концерта

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Участники группы Zero People Александр Красовицкий и Александр Заранкин вышли на связь и сообщили, что их отменённый концерт в Петербурге пройдёт в другой день, извинившись перед всеми поклонниками. Об этом написал Telegram-канал SHOT,
«Мы приносим свои искренние извинения всем зрителям, которые попали в эту ситуацию», — сообщили музыканты.
По их словам, концерт пройдет в другую (пока неизвестную дату), а весь запланированный ранее тур также состоится.
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