Уехавший из России комик стал фигурантом уголовного дела

09 апреля 2026, 17:17

На комика Слепакова* завели уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента

Семен Слепаков* (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

В Москве возбудили уголовное дело в отношении комика Семена Слепакова*. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.





По данным ведомства, юморист дважды за год привлекался к административной ответственности за отсутствие обязательной маркировки иностранного агента в своих постах в социальных сетях. Материалы проверки передали в следственные органы, где шоумену вменили вторую часть статьи 330.1 УК.



До этого сам Слепаков* заявлял, что не хочет терять российскую аудиторию, поскольку в стране «большое количество хороших людей, которые нуждаются в том, чтобы посмеяться».



Ранее сообщалось, что рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров*) заочно приговорили к 320 часам обязательных работ за нарушение закона об иноагентах. Ему также на два года запретили выкладывать материалы в социальных сетях.



*Признаны иноагентами в РФ