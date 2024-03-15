Украинская певица Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Украинская певица Ани Лорак подала документы на получение российского паспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении артистки.
«Каролина Куек (настоящее имя артистки. — ред.) подала заявление на получение гражданства России еще в феврале», —говорится в сообщении.В марте 2023 года Лорак, после долгого молчания, наконец написала пост в социальных сетях, где выразила свою позицию по поводу украинского конфликта. Тогда она пояснила, что в 2014 году некоторые политические деятели в Украине хотели использовать её в своих целях, с чем певица не могла согласиться. В результате она столкнулась с негативными последствиями в своей жизни.
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