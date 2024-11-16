Умерла советская и российская актриса Светлана Светличная

Светлана Светличная (Фото: riamediabank.ru/Алексей Филиппов)
За последнее время актриса практически потеряла память из-за болезни Альцгеймера — были проблемы с речью и мышлением. Согласно информации Telegram-канала SHOT, состояние Светличной стремительно ухудшалось последние несколько месяцев. Заслуженная артистка РСФСР получала питание внутривенно и была прикована к постели.
Самые известные киноработы Светличной - «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя» и другие.
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