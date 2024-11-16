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Умерла советская и российская актриса Светлана Светличная

Светлана Светличная (Фото: riamediabank.ru/Алексей Филиппов)

Светлана Светличная (Фото: riamediabank.ru/Алексей Филиппов)

Скончалась советская и российская актриса Светлана Светличная. Ей было 84 года. Об этом сообщила кинокритик Сусанна Альперина со ссылкой на киноведа Вячеслава Шмырова.
Предварительная причина смерти актрисы — сердечно-сосудистая недостаточность на фоне онкологического заболевания: рака ротоглотки. У Светличной также было новообразование в лобной доли мозга.

За последнее время актриса практически потеряла память из-за болезни Альцгеймера — были проблемы с речью и мышлением. Согласно информации Telegram-канала SHOT, состояние Светличной стремительно ухудшалось последние несколько месяцев. Заслуженная артистка РСФСР получала питание внутривенно и была прикована к постели.



Самые известные киноработы Светличной - «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя» и другие.

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#память
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#заболевания
«Душит обеих»: Психоаналитик объяснила тяжелые отношения Успенской с дочерью
Психоаналитик Смолярчук: между Успенской и ее дочерью есть связь, которая душит обеих
15 ноября 2024, 17:29

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной (Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова)

Певица Любовь Успенская перестала скрывать дочь Татьяну Плаксину после скандала с ее пропажей. Артистка сняла на видео и опубликовала в соцсетях, как та играет на фортепиано.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что в истории Любови Успенской и ее дочери было и есть насилие, потому Плаксина будет всегда убегать и всегда возвращаться к матери как ни в чем не бывало.

«Насилие на сегодняшний день толкуется как, например, сексуальное или физическое, но в истории с Успенской речь идет о психологическом насилии, где мать не давала дочери дышать, не давала дочери саморазвиваться. И она это делала, потому что дочь имеет особенный психики», — рассказала эксперт.

По ее словам, у дочери Успенской возникла патологическая созависимость от матери из-за ограничений, контроля и постоянной опеки.

«Мать вынуждена была ее ограничивать, контролировать, приставлять к ней посторонних людей, лишать ее каких-то низменных потребностей. Поэтому между ними возникла связь, которая душит обеих. И мама страдает от этой связи, потому что не может отпустить дочь из страха потерять ее, и дочь страдает от того, что она абсолютно асоциальна и несостоятельна, она не умеет жить одна в силу своих особенностей личности. Поэтому всю жизнь она будет сбегать, потом просить прощения, потому что она находится на содержании матери», — объяснила психоаналитик.

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«Спастись от насилия»: Психоаналитик объяснила поведение сбежавшей от Башарова дочки
Психоаналитик Смолярчук: дочь Башарова сбежала от него, чтобы спастись от насилия
15 ноября 2024, 15:41

Марат Башаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Несколько дней назад в сети появились подробности личной жизни дочери Марата Башарова 20-летней Амели, которая рассказывала, что ей приходилось сбегать от «бухого бати» во время снегопада.
Не секрет, что Башаров имеет репутацию человека, склонного к алкоголизму. Дважды он был обвинен в побоях в нетрезвом виде. Могло ли возвращение к пагубным привычкам спровоцировать публичный конфликт с дочерью, и почему они не могут наладить отношения?

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, ​что Башарову в силу алкогольной болезни нужна работа с психотерапевтом.
«У Марата Башарова склонность к насилию. Он мужчина, которому в силу алкогольной болезни требуется психотерапевтическая терапия, чтобы он в гневе и в состоянии обострения болезни мог регулировать себя и чтобы он не был социально опасным. Конечно, за это первым делом заплатят все слабые, которые находятся в этот момент рядом с ним. Поэтому ребенок сбежал во имя собственного спасения», — сказала психолог.

По ее словам, любой побег из дома — это вызов.

«Сегодня ребенок сбегает из дома по одной только причине — хочет создать общественный резонанс для того, чтобы вернуть в свою жизнь самого любимого человека. Ну и, конечно, вторая причина конкретно в истории с Маратом Башаровым — это ребенок ведет себя таким образом для того, чтобы спастись от насилия», — объяснила эксперт.

Она предположила, что дочь Марата Башарова, 20-летняя Амели, сбежала, чтобы привлечь общественное внимание и показать отцу, что с ней так нельзя поступать, а также для того, чтобы спастись от его опасных поступков.

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Психолог Кардиакос объяснила, почему Муцениеце после развода с Прилучным не строит отношений

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#родители
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#алкоголь
#насилие
#дети
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Психолог Кардиакос объяснила, почему Муцениеце после развода с Прилучным не строит отношений
Психолог Кардиакос: Муцениеце не строит отношений после развода с Прилучным из-за боли
14 ноября 2024, 18:45

Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Агата Муцениеце в разводе уже четыре года и не спешит с построением серьезных отношений и тем более с новым браком. Однако уверяет, что поклонников у нее много. В это время ее бывший муж Павел Прилучный счастливо живет с новой женой, с которой узаконил отношения спустя два года после развода.
Возникает вопрос: сколько времени нужно человеку, чтобы решиться на новый брак, и от чего зависит скорость «забывания»?

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» сообщила, что во второй брак быстрее может вступить человек, который больше в нем нуждается.

«Например, была жена, которая готовила, убирала и таким образом создала определенный уровень нормы для мужчины, уровень заботы. Оказавшись в разводе, мужчина чувствует дефицит этого. И этот дефицит нормы не в том, что он сейчас полюбит другую женщину, а что его потребность восполнить подобный дефицит будет выше. То есть он будет стремиться "одомашниться", чтобы вернуть то ощущение нормы», — объяснила психолог.

По ее словам, дольше «выходить» из брака может тот, у кого было больше конфликтов, непонятости и недосказанности.

«Чисто гипотетически можно предположить, что для Агаты будто бы второй брак — это очень много рисков. Если её в чём-то не слышали, не понимали, или она обладает тревожным типом привязанности, то будет переживать по поводу близости. Встречаться — это одно. У нас начинается именно в крепких отношениях проявление наших болей. То есть на свидания ходить — это одно, а наши травмы проявляются именно в близких связях. И тогда будет труднее решиться на новые отношения и новый брак, потому что есть ассоциации с нестабильностью и тяжестью», — сказала эксперт.

Анастасия Кардиакос также отметила, что нельзя упускать факт существования детей при разводе, потому что это усложняет процесс.

«Почему мужчины где-то быстрее решаются с кем-то съехаться? Он один на жилплощади живёт, а она с детьми. Даже если логически подумать, что как кого-то привезти домой, даже если не для брака? Женщине с детьми в этом плане непросто. Даже чтобы на обычное свидание пойти, расслабиться и получить прилив окситоцина, нужно решить момент с детьми», — поделилась психолог.

Она добавила, что будет на решение вступить в новые отношения или новый брак будет влиять как тип привязанности, так и тип личности.

«В долгосрочный брак люди вступают тогда, когда успокаивают какую-то свою боль. То есть от этого зависит скорость. Есть, конечно, ситуации, когда люди вступают в брак, чтобы кого-то забыть, быстрее заместить, закрыть эту дырку на стене какой-то картиной, не желая разбираться с чувствами. Потому что после развода у них сразу резкий дефицит всего, к чему они привыкли, даже на уровне эмоций тяга будет выстроена иначе», — сказала психолог.

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Ивлеева сравнила Филиппа Киркорова с крысой: новый скандал из-за «Голой вечеринки» набирает обороты
14 ноября 2024, 15:28

Филипп Киркоров и Настя Ивлеева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

20 декабря 2023 года в столичном клубе Mutabor состоялось скандальное мероприятие, участники которого до сих пор не могут оправиться от общественного порицания. «Голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой едва не лишила карьеры популярных артистов, а Филипп Киркоров, и вовсе, мог потерять звание народного артиста РФ. Казалось бы, волна обсуждений поутихла, как вдруг «король российской эстрады» вновь напомнил о скандале, вызвав бурные обсуждения. О заявлениях артиста расскажет «Радио 1».

Киркоров не дождался извинений от Ивлеевой


Спустя почти год после участия в «Голой вечеринке» Филипп Киркоров вновь решил вспомнить о скандальном событии. По словам артиста, он оказался в клубе случайно, однако пострадал больше всех.

«Мне она (Настя Ивлеева – прим.ред) даже не написала, не извинилась, хотя я в той самой истории вообще мимо проходил. Просто обещал Насте прийти, а получил по полной программе! Я там даже внутри не был! <…> Но хотя бы извиниться можно было?! Никто так не огреб за всю эту историю, как я. Я по подиуму не ползал, в зал не ходил, вот этого человека странного с носком в глаза не видел. Когда зашел, сразу увидел — Содом и Гоморра, но подумал: «Я же Насте обещал». Поднялся в гримерку, подарил ей цветочки и ушел! Зашел всего на пять минут», — высказался поп-король в VK-подкасте «You Want A Scandal Now?».


Филипп Киркоров(Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Реакция Ивлеевой


Блогер Анастасия Ивлеева не осталась в стороне и ответила на претензии «короля эстрады».

Она опубликовала в своей социальной сети фото сережек с крысами и задалась вопросом о том, не проколоты ли уши у Филиппа Киркорова.

«А кто-нибудь знает, у Киркоряна уши проколоты?», — подписала публикацию Ивлеева.



В Сети тут же разгорелись обсуждения.

«Получается, Ивлеева сравнила поп-короля с крысой?», «Боюсь, что с Ивлеевой скоро будет покончено окончательно. Нападать на Киркорова — все равно что тронуть Борисовну», — пишут комментаторы.

«Я на дне»: пять лет тюрьмы и пропаганда ЛГБТ*, что грозит Ивлеевой за «голую вечеринку»
«Я на дне»: пять лет тюрьмы и пропаганда ЛГБТ*, что грозит Ивлеевой за «голую вечеринку»


Участники «Голой вечеринки»


Мероприятие с дресс-кодом Almost naked (почти голый), прошла в столичном клубе Mutabor вечером 20 декабря. Организатором вечеринки стала блогер Анастасия Ивлеева. На вечеринке присутствовали Ксения Собчак в прозрачном платье без бюстгальтера, Лолита в черном кружевном белье и чулках, Филипп Киркоров в черном костюме-сетке со стразами, Ольга Орлова в прозрачной блузке, а также Глюкоза, Алена Водонаева, Джиган, Карина Нигай, Оксана Самойлова, Дилара Зинатуллина, Саша Спилберг и многие другие.
«Жалко, простят»: Охлобыстин предположил, что станет с участниками «голой вечеринки»
«Жалко, простят»: Охлобыстин предположил, что станет с участниками «голой вечеринки»

Рэпер Vacío подошел к дресс-коду с полной серьезностью и появился на мероприятии совершенно голым, прикрывшись лишь белым носком на самом интимном месте.
Позже на артиста составили протокол о мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.

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* ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России
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Музкритик Бабичев усомнился в возвращении Леонтьева на российскую сцену
14 ноября 2024, 14:08

Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев высказал мнение о том, что певец Валерий Леонтьев вряд ли вернётся к активной музыкальной деятельности в России.
«Среди нашего шоу-бизнеса, где ряды серьёзно поредели, наличие такого мастодонта сцены было бы не то, что нелишним, а было бы очень кстати. Но я не очень верю, что его выступление на концерте Крутого было какой-то проверкой перед возможным возвращением к активной деятельности», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Бабичев.

Ранее знаменитый итальянский певец Аль Бано, исполнитель мирового хита Felicitа в дуэте с Роминой Пауэр, заявил, что хочет вернуться в Россию и выступить перед русской аудиторией, которую очень любит.

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Итальянский певец Аль Бано заявил о желании выступить на Красной площади
13 ноября 2024, 19:43

Фото: istockphoto/Berezko

Знаменитый итальянский певец Аль Бано, исполнитель мирового хита Felicitа в дуэте с Роминой Пауэр, заявил, что хочет вернуться в Россию и выступить перед русской аудиторией, которую очень любит.
В разговоре с корреспондентом ТАСС артист сказал, что считает себя гражданином мира и мечтает после завершения конфликта на Украине выступить на Красной площади. Ранее легендарный певец неоднократно выступал перед советской и российской публикой. Он также является одной из главных звёзд фестиваля песни в Сан-Ремо.

Ранее в интервью газете Il Fatto quotidiano Аль Бано признался, что хотел бы выступить в Донбассе, который считает российским регионом.

«Донбасс всегда был русским, давайте взглянем правде в глаза», — сказал певец.

Артист добавил, что готов выступить в поддержку мира в Москве либо где-нибудь ещё. Он также выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.

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Глубокое декольте и «наверстывание упущенного»: Алсу раскрыла подробности личной жизни после развода
13 ноября 2024, 18:42

Алсу Абрамова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Этим летом певица Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым. Артистка вернулась на сцену и ведет активную творческую деятельность.
После 18 лет брака певица официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым. У пары трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.

Что послужило поводом для расставания пары


Причиной расставания пары, по словам певицы, послужили многочисленные измены бизнесмена. В прессе неоднократно появлялась информация о том, что Абрамов увлекся бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой.

Однако адвокат Абрамова Александр Дорбровинский утверждает обратное, бизнесмен пытался сохранить семью, но Алсу была категорична. Певица действительно была решительна в своем стремлении к свободе. Теперь Алсу открыто признается, что ей нравится новая жизнь. Если раньше она проводила вечера дома, то теперь не упускает ни одной светской встречи.

Новая волна популярности Алсу после развода


Развод повлиял на внешность и образы певицы. Она заметно стала смелее с нарядами и теперь может позволить себе даже глубокое декольте.

Развод Алсу стал одной из самых обсуждаемых светских новостей года и способствовал увеличению ее популярности в интернете. Многие обвиняли артистку в использовании своей личной жизни для пиара.

«Да, у меня увеличилось число подписчиков. Не могу сказать, что прям значительно. Но это нормально, наверное. Так получилось. Я этого не хотела, этого пиара. Но так сложилось», — поясняет певица.
Ян Абрамов и Алсу Абрамова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

41-летняя звезда выглядит прекрасно и готова с головой уйти в работу. В браке выступления певицы были редкими, но сейчас она настроена радовать нас и музыкой и новыми творческими проявлениями. В настоящее время Алсу активно работает над новым альбомом и впервые за 20 лет планирует отправиться в гастрольный тур.

«Я сейчас уделяю много времени работе. Новые записи, проекты, съемки, гастроли планирую. В общем, много всего интересного. Наверстываю упущенное, так сказать», — призналась артистка.

Личная жизнь певицы


Летом Алсу путешествовала на Ибицу, побывала во Франции на Олимпийских играх и в Турции. Очевидно, что у нее есть своя личная жизнь. Она молодая и привлекательная женщина и теперь может наслаждаться этой жизнью.

Сама певица утверждает, что ее сердце свободно. И вступать в отношения она пока не спешит. Тем не менее, звезда уверена, что в будущем у нее снова будет семья. Главное — найти подходящего партнера. И на всякий случай перед свадьбой стоит подготовить брачный договор.

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Актер Василий Ливанов снова попал в реанимацию
«112»: Василий Ливанов снова попал в реанимацию
13 ноября 2024, 16:49

Василий Ливанов (Фото: riamediabank.ru/Евгений Биятов)

Народный артист России Василий Ливанов снова попал в реанимацию. Об этом информирует Telegram-канал «112».
Уточняется, что артиста госпитализировали в одну из московских больниц с желудочно-кишечным кровотечением. Подробности о состоянии Ливанова в настоящее время не раскрываются.

Напомним, 89-летний Василий Ливанов был госпитализирован в реанимацию НИИ имени Н.В. Склифосовского 29 сентября этого года с инсультом. Через некоторое время ему была проведена операция, во время которой медики зафиксировали остановку сердца. Позже сообщалось, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния.

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Насилие со стороны отчима, ранний брак: личные драмы и скандальные откровения Анастасии Цветаевой
13 ноября 2024, 16:40

Анастасия Цветаева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Анастасия Цветаева обрела популярность в 2000-х годах и была признана одной из самых многообещающих звезд российского кино. Многие ее помнят по клипу группы «Звери» на песню «Все, что тебя касается», вышедшему в 2003 году.
После у актрисы были роли главные и второго плана в сериалах, мелодрамах, комедиях, приключенческих фильмах. Однако с 2012 года Цветаева исчезла с экранов на пике своей популярности и больше не снималась в кино.

Как сложилась жизнь Анастасии Цветаевой до карьеры в кино и почему она переехала жить из России в Израиль читайте в материале «Радио 1».

От журналистки до звезды экрана


Быть актрисой Анастасия Цветаева хотела не всегда. С детства маленькая Настя хотела стать журналисткой. В старших классах она посещала Школу юного журналиста при факультете журналистики МГУ и мечтала о карьере писателя. К моменту окончания школы все изменилось, и было принято решение поступать в ГИТИС. С первого раза стать студенткой театрального института не получилось. Но после года активной подготовки Цветаева все же сдала экзамены и поступила на курс Владимира Андреева. В этот период она также успела выйти замуж.

Стоит отметить, что актрису заметили уже на первом курсе. Будучи еще неопытной актрисой она снялась в эпизодической роли в фильме Дениса Евстигнеева «Займёмся любовью». Затем она сыграла в фильмах «Даже не думай», «Даже не думай 2: Тень независимости» и «Мечтать не вредно».

После выхода фильмов «Зови меня Джинн» и драмы «Грозовые ворота» Цветаева стала узнаваемой и многими любимой актрисой. Однако в 2012-м в фильме «Твой мир» она появилась в кино последний раз.

Личная жизнь актрисы


Первый брак Анастасии оказался преждевременным и поспешным. Влюбившись в 16 лет, она решилась на свадьбу, полагая, что это навсегда. Однако спустя 5 лет совместной жизни стало очевидно, что это была ошибка, и пара рассталась.

Вскоре Анастасия встретила режиссёра Олега Гончарова. Она вновь влюбилась, но на этот раз без регистрации отношений. Их связь казалась крепкой, и в 2005 году в семье родился сын Кузьма, которого все ласково называли Кузя. Однако счастью с Гончаровым не суждено было быть.

Причина несчастливых отношении — детство актрисы


В интервью «Афиша Daily» Анастасия рассказала о своих родителях. Молодые студенты встретились в Москве на поэтическом кружке, быстро влюбились друг в друга и создали семью. Мама Цветаевой — коренная москвичка, а папа родом из Украины. Когда Настя появилась на свет, маме было около 18 лет. К сожалению, через четыре года после рождения малышки папа скончался из-за проблем со здоровьем. После этого мама вышла замуж второй раз. Новый избранник мамы обладал невероятным гипнотическим обаянием и пользовался этим. С виду, мужчина казался хорошим мужем и заботливым отцом, при этом дома он был классическим абьюзером. Отчим будущей актрисы был диктатором и психопатом, которому нравилось издеваться над теми, кто слабее. Актриса также призналась, что избранник матери совершал над ней сексуальное насилие.

Фото: iStock/kieferpix

После пережитого в детстве девушке было трудно доверять мужчинам. Она с настороженностью относилась к привлекательным мужчинам, осознавая, что внешность может быть обманчива. Этот урок она усвоила, общаясь с отчимом, который на людях выглядел дружелюбным и приятным, но дома проявлял свою истинную сущность, становясь настоящим монстром.

Счастье возможно

Актриса долго искала свой мужской идеал, работала с профессиональным психологом.

«Многие люди думают, что если ты проработал травму, то все, ты забыл о ней навсегда, как будто ничего и не было. Так не бывает», — утверждает Цветаева в интервью «Афиша Daily».
Фото: iStock/Виктор Высоцкий

Анастасия научилась жить со своей травмой и верить в лучшее. Несмотря ни на что еще раз вышла замуж. Третьего своего супруга Цветаева встретила на отдыхе в Турции. Избранником стал Надав Ольган. После создания семьи актриса погрузилась в новую роль жены и матери и от кинокарьеры ей пришлось отказаться.

Новый партнер — новая жизнь


После свадьбы актриса переехала жить в Израиль. От Надава у нее появилось еще двое детей: дочь Эстер и сын Акива. Настя больше не снимается в кино. Она нашла своё призвание в другой области — стала блогершей и поняла, что может не только хорошо зарабатывать, но и быть востребованной. В 2017 году ей было присвоено высокое звание «Человек года». Теперь она многодетная мама, счастливая жена и успешная бизнесвумен, которая с уверенностью берётся за новые проекты. Уже в Израиле она выпустила линию бижутерии под брендом «Nastia Olgan».

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