В Голливуде актеры и киностудии пришли к соглашению, чтобы завершить забастовки

Фото: iStock/Kirk Wester
Голливудским актёрам удалось достичь предварительного соглашения с крупнейшими студиями для окончания забастовки.
РИА Новости пишет, что протесты продолжались несколько месяцев. Забастовку организовала Гильдия киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA). Месяцы переговоров потребовались, чтобы представители Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) договорились об условиях, которые устроили бы обе стороны.
Соглашение с AMPTP оценивается более чем в $1 млрд. Оно включает в себя повышение минимальных зарплат, защиту от угрозы искусственного интеллекта и бонусы за участие в потоковом вещании. SAG-AFTRA сообщила, что с 0:01 9 ноября все места пикетирования закрываются. В скором времени сообщат о праздничных мероприятиях, которые пройдут по всей стране.
Забастовка актеров началась вслед за протестами Гильдии сценаристов США в мае. Сообщество, которое объединяет более 11,5 тысячи авторов, было не согласно с Альянсом продюсеров кино и телевидения по поводу улучшения условий труда. 27 сентября стороны пришли к соглашению.
Читайте также:
Джоли категорически осудила действия Израиля в Газе
Квентин Тарантино приехал на базу ВВС Израиля
Звезда сериала «Офис» купила роскошный особняк у российского миллиардера
Соглашение с AMPTP оценивается более чем в $1 млрд. Оно включает в себя повышение минимальных зарплат, защиту от угрозы искусственного интеллекта и бонусы за участие в потоковом вещании. SAG-AFTRA сообщила, что с 0:01 9 ноября все места пикетирования закрываются. В скором времени сообщат о праздничных мероприятиях, которые пройдут по всей стране.
Читайте также:
Джоли категорически осудила действия Израиля в Газе
Квентин Тарантино приехал на базу ВВС Израиля
Звезда сериала «Офис» купила роскошный особняк у российского миллиардера
Мария Фирсова