В сети появились эксклюзивные фото Пугачевой из её последней поездки в Тверь

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В сети появились фотографии звезды советской и российской эстрады Аллы Пугачевой, сделанные во время её последней поездки в Тверь в студии звукозаписи, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Напомним, вечером 2 ноября стало известно, что певица проехала через КПП в Псковской области на территорию России. На Родине Пугачёва провела несколько дней и уже 5 ноября вновь покинула страну.
Выяснилось, что Примадонна ездила в Тверь и посетила студию звукозаписи «Салам», в которой Пугачёва и её бывший возлюбленный Филипп Киркоров записывали свои хиты ещё в 90-х годах. В «Саламе» также работали такие звёзды российского шоу-бизнеса как: Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и многие другие.
По информации СМИ, на этот раз Пугачёва записала три новые песни. Какие именно и где они будут представлены - пока не раскрывается. Предположительно, она может исполнить новые композиции на своём сольном концерте в Дубае.
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Выяснилось, что Примадонна ездила в Тверь и посетила студию звукозаписи «Салам», в которой Пугачёва и её бывший возлюбленный Филипп Киркоров записывали свои хиты ещё в 90-х годах. В «Саламе» также работали такие звёзды российского шоу-бизнеса как: Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и многие другие.
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Евгения Парфентьева