Восстановленная последняя песня The Beatles возглавил британский хит-парад

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Последняя песня культовой Ливерпульской четверки Now and Then поднялась на вершины британских чартов. Это позволило «битлам» обновить сразу несколько рекордов.
Об этом сообщает компания Official Charts company, которая занимается составлением и распространением музыкальных хит-парадов в Соединенном Королевстве. В тексте официального заявления компании также указано, что доведение композиции Now and Then до идеального звучания заняло 45 лет.
Песня была представлена публике 2 ноября и сразу же взлетела на 42-ю строчку хит-парада. Всего за неделю она поднялась на 41 ступеньку вверх и возглавила рейтинг. Благодаря этому достижению, группа The Beatles, которая прекратила свое существование в далеком 1970 году, упрочило свое лидерство как британский коллектив с наибольшим числом синглов на вершинах чарта. Их теперь стало 18. Абсолютным же лидером является Элвис Пресли. Хит-парад возглавляла 21 его песня.
Рекордным стал также разрыв между двумя песнями группы — 54 года. Предыдущая композиция «битлов» The Ballad of John and Yoko была записана в 1969 году. Еще один рекорд — интервал между самой первой и самой последней песнями группы, возглавлявшими чат. Он составил 60 лет и 6 месяцев, которые прошли с того дня, когда композиция From Me to You, которую исполнили Джон, Ринго, Пол и Джордж, заняла первую строчку хит-парада. Это произошло в мае 1963 года.
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Песня была представлена публике 2 ноября и сразу же взлетела на 42-ю строчку хит-парада. Всего за неделю она поднялась на 41 ступеньку вверх и возглавила рейтинг. Благодаря этому достижению, группа The Beatles, которая прекратила свое существование в далеком 1970 году, упрочило свое лидерство как британский коллектив с наибольшим числом синглов на вершинах чарта. Их теперь стало 18. Абсолютным же лидером является Элвис Пресли. Хит-парад возглавляла 21 его песня.
«Это невообразимо. Это ошеломляюще. Это также очень эмоциональный момент для меня. Просто супер!», — так прокомментировал очередную музыкальную победу 81-летний бас-гитарист и основатель группы Пол Маккартни.Коме него, из участников ее в живых остался только барабанщик Ринго Старр. Джона Леннона в 1980 году в Нью-Йорке застрелил полупомешанный фанат Марк Чепмен. Соло-гитарист Джордж Харрисон скончался в 2001 году от рака мозга.
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Александр Бойцов