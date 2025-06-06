Зепюр Брутян в черных перчатках и вуали впечатлила Павла Прилучного

06 июня 2025, 22:05

Зепюр Брутян провела фотосъемку в образе от Ольги Якубович

Зепюр Брутян (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)

Актриса устроила эффектную съемку. Зепюр Брутян появилось в романтическом образе с вуалеткой на голове.





Жена Павла Прилучного любит показать себя в разных образах. Сегодня артистка выбрала элегантный стиль.



В личном блоге Брутян продемонстрировала женский и аристократичный образ от бренда звезды шоу «Битва экстрасенсов» Ольги Якубович.



Зепюр выбрала легкий макияж с акцентом на глаза. Знаменитость убрала кудрявые волосы назад и надела на голову черную шляпку с вуалью. На головном уборе красовалась роза.



Зепюр Брутян (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)



Брутян надела темный топ с открытыми руками и декольте, а еще узкую юбку-карандаш в тон с разрезом спереди. Наряд подчеркнул поднятую фигуру жены Прилучного. Артистка дополнила лук золотым украшением на шее, необычными кожаными перчатками и светлыми босоножками на высоком каблуке.



Зепюр позировала в парке возле мраморных скульптур и фонтана. Она прогуливалась по дорожке и стояла подле колонн ротонды.





«Как вам образ?» — обратилась к поклонникам актриса.

«Как тебе идет этот образ, жду его в кино», — отметила Янина Студилина.



«Сногсшибательная», — заметила Ольга Якубович.