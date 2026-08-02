Жасмин рассказала, как похудела на 15 килограммов за полгода
Жасмин поделилась в соцсетях секретом своего преображения. По словам певицы, за последние полгода ей удалось сбросить 15 килограммов без экстремальных методов — благодаря регулярным тренировкам и правильному питанию.
Артистка уверяет, что сделала ставку на дисциплину и здоровый образ жизни. Именно сочетание спорта и сбалансированного рациона, по её словам, позволило добиться заметного результата и сохранить хорошее самочувствие.
Тему похудения недавно затронула и Алана Мамаева. Модель призналась, что внимательно следит за изменениями в весе и старается не запускать ситуацию.
По словам Мамаевой, недавно она набрала три лишних килограмма, однако вместо строгих диет решила просто увеличить физическую активность. Для этого Алана вернулась в спортзал, где сделала акцент на тренировках ног, включая выпады и другие силовые упражнения.
Модель не раз отмечала, что именно регулярные занятия спортом помогают ей поддерживать форму и быстрее возвращаться к привычному весу без радикальных способов похудения.