Жена 64-летнего шоумена Цекало Дарина Эрвин объявила о переезде

Дарина Эрвин (Фото: Инстаграм* @darina.ervin)
Жена шоумена Александра Цекало Дарина Эрвин в своем блоге объявила о переезде.
В соцсетях Эрвин опубликовала снимок, на котором она сидела на коробках и улыбалась. 33-летняя модель уже упаковала вещи и приготовилась к переезду на новое место. Подробностей она раскрывать не стала.
Александр и его супруга живут в Соединенных Штатах с 2019 года. У Цекало в Москве остался бизнес по производству сериалов, который приносит ему миллиарды.
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Екатерина Коршунова