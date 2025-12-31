Жена Газманова показала в Большом театре откровенное платье с глубоким декольте

31 декабря 2025, 14:13

Олег и Марина Газмановы (Фото: Instagram*/marinagazmanova)

Жена народного артиста России Олега Газманова Марина посетила Большой театр в эффектном образе с глубоким декольте. Писательница сфотографировалась у украшенной новогодней ёлки перед началом спектакля.





На ней было чёрное бархатное мини-платье с кружевами. В Instagram* она сообщила, что пришла вместе с мужем на балет «Щелкунчик».



«Сегодня день моего подарка под елку. Сказка начинается», — поделилась женщина.