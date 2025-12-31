Достижения.рф

Жена Газманова показала в Большом театре откровенное платье с глубоким декольте

Олег и Марина Газмановы (Фото: Instagram*/marinagazmanova)

Жена народного артиста России Олега Газманова Марина посетила Большой театр в эффектном образе с глубоким декольте. Писательница сфотографировалась у украшенной новогодней ёлки перед началом спектакля.



На ней было чёрное бархатное мини-платье с кружевами. В Instagram* она сообщила, что пришла вместе с мужем на балет «Щелкунчик».

«Сегодня день моего подарка под елку. Сказка начинается», — поделилась женщина.

Ранее Газманова рассказывала подписчикам, что поддерживает форму благодаря социальным танцам, йоге и регулярным прогулкам. Она старается ежедневно находить физическую активность, которая приносит не только пользу, но и удовольствие, и признаётся, что во многом ориентируется на мужа, который занимается спортом на протяжении всей жизни.

Кроме того, бизнесвумен следит за рационом: предпочитает небольшие порции и ест два раза в день, избегает перекусов и ограничивает сладкое. По её словам, такой режим помогает оставаться в форме без ущерба для здоровья.

Олег и Марина Газмановы зарегистрировали брак 15 июля 2003 года. 16 декабря того же года у пары родилась дочь Марианна. Также у Марины есть сын Филипп от Вячеслава Мавроди.
