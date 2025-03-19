Жена победителя «Евровидения-2015» Монса Сельмерлёва подала на развод и обвинила его в насилии и изменах

Монса Сельмерлёва и Сиара Янсон (фото: Instagram* / ciarajzelmerlow)
Сиара Янсон раскрыла причины разрыва со шведским певцом Монсом Сельмерлёвом. По словам актрисы, она больше не могла мириться с его токсичным поведением.
Победитель «Евровидения-2015» и звезда сериала «Холлиокс» были вместе шесть лет и воспитывали двоих детей: шестилетнего Альберта и двухлетнего Оссиана. Со стороны их семья казалась благополучной, поэтому новость о разводе стала неожиданностью для многих.
37-летняя британская актриса поделилась своей версией событий в личном блоге. Она призналась, что долгое время скрывала проблемы в браке, но больше не могла молчать. По словам Янсон, ее шведский супруг вел себя неподобающим образом, что сделало совместную жизнь невозможной.
Сиара подчеркнула, что главное для нее — это благополучие сыновей. Она хочет, чтобы они росли в безопасной и спокойной среде.
Она также отметила, что Монсу необходима профессиональная помощь, так как он не способен справиться со своими проблемами самостоятельно. Янсон пожелала ему всего наилучшего, но дала понять, что больше не намерена терпеть его поведение.
Признания актрисы вызвали резонанс в Швеции и за ее пределами. В ответ адвокат Сельмерлёва Ханна Линдблом прокомментировала ситуацию.
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37-летняя британская актриса поделилась своей версией событий в личном блоге. Она призналась, что долгое время скрывала проблемы в браке, но больше не могла молчать. По словам Янсон, ее шведский супруг вел себя неподобающим образом, что сделало совместную жизнь невозможной.
«Я слишком долго молчала и защищала своего мужа. Чтобы прекратить спекуляции, я подала на развод в Великобритании, чтобы сохранить это в тайне. Поскольку, похоже, это больше невозможно, важно, чтобы я сказала правду», — высказалась Янсон.
Сиара подчеркнула, что главное для нее — это благополучие сыновей. Она хочет, чтобы они росли в безопасной и спокойной среде.
Монса Сельмерлёва и Сиара Янсон (фото: Instagram* / ciarajzelmerlow)
«Мои дети были и всегда будут моим главным приоритетом, и я сделаю всё возможное, чтобы защитить их и стать матерью, которую они заслуживают. Я не могу позволить своей семье жить во враждебной среде и подвергаться эмоциональному и физическому насилию, а также бесконечной неверности», — поделилась актриса.
Она также отметила, что Монсу необходима профессиональная помощь, так как он не способен справиться со своими проблемами самостоятельно. Янсон пожелала ему всего наилучшего, но дала понять, что больше не намерена терпеть его поведение.
Признания актрисы вызвали резонанс в Швеции и за ее пределами. В ответ адвокат Сельмерлёва Ханна Линдблом прокомментировала ситуацию.
«Выдвигать подобные обвинения крайне серьезно. Необычно, когда одна из сторон в разводе выдвигает обвинения. На данный момент мы не можем сказать многого. Сейчас Монс сосредоточен на благополучии детей. Это его единственная цель. Он существует только для сыновей, он держится за них», — приводит ее слова Daily Mail.
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Дайана Хусинова