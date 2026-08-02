Знаменитого актёра из криминального сериала «Клан Сопрано» нашли мертвым в Нью-Йорке

02 августа 2026, 00:01

Звезда сериала «Клан Сопрано» Винсент Пасторе умер в Нью-Йорке в возрасте 80 лет

Винсент Пасторе (Фото: Instagram* @officialvincentpastore)

В возрасте 80 лет скончался актёр Винсент Пасторе, известный по роли Сальваторе «Биг Пусси» Бонпенсьеро в культовом сериале «Клан Сопрано», а также по фильмам «Славные парни», «Путь Карлито» и «Револьвер». Об этом сообщает издание Deadline.