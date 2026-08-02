Знаменитого актёра из криминального сериала «Клан Сопрано» нашли мертвым в Нью-Йорке
В возрасте 80 лет скончался актёр Винсент Пасторе, известный по роли Сальваторе «Биг Пусси» Бонпенсьеро в культовом сериале «Клан Сопрано», а также по фильмам «Славные парни», «Путь Карлито» и «Револьвер». Об этом сообщает издание Deadline.
Согласно материалу, артиста обнаружили мёртвым в его доме в Бронксе 1 августа – сосед актера забил тревогу, поскольку Пасторе не выходил на связь последние три дня. Оказавшись внутри помещения, мужчина понял, что артист ушел из жизни. Причины и обстоятельства смерти пока выясняются.
Пасторе родился в Бронксе в итало-американской семье, после окончания школы он служил в ВМС США. Актёр начал свою карьеру в кино с 1988 года, когда его позвали исполнить эпизодическую роль в фильме «Славные парни», однако известность пришла к Винсенту с выходом криминального телесериала «Клан Сопрано». Благодаря своей характерной внешности и обаянию он на протяжении многих лет воплощал на экране гангстеров и мафиози.
Согласно информации Page Six, менеджер Пасторе Роберт Аттерманн, проработавший со знаменитостью более тридцати лет, назвал артиста одним из самых добрых и щедрых людей, которых он когда-либо знал. Пасторе относился ко всем с теплотой и уважением, никогда не отказывая фанатам в совместной фотографии или автографе. Он обожал свою работу, всегда был полон энтузиазма и с радостью предлагал свою поддержку молодым актерам, когда это было возможно.
Читайте также: