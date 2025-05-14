Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова делает все, чтобы ее дети забыли своего отца Мондезира Свет-Амура

Юлия Ефременкова с сыновьями Кристианом и Даниэлем. (Фото: Инстаграм* @efremenkovvvva)
В феврале бывшие возлюбленные и экс-участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур предприняли попытку возобновить общение ради детей. Однако в первую же встречу они серьезно поругались. В результате Юлия наложила категорический запрет на встречи Мондезира с сыновьями.
Свет-Амур все так же не видится с детьми и позиция Ефременковой осталась неизменной. Экс-участница знаменитой телестройки даже не допускает, что в будущем позволит Мондезиру увидеть детей.
Напомним, пара должна была расписаться летом 2020, но этого так и не случилось. Возлюбленные ругались, мирились, решали взаимные претензии. В августе 2023 года Ефременкова раскрыла обстоятельства расставания с Мондезиром. Она показала снимки ссадин и проплешин, свидетельствующие о рукоприкладстве.
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*Запрещен в РФ
«Дети живут со мной. Рассказывать им про их биологического отца я не собираюсь больше. Когда они подрастут, у нас с ними состоится разговор, и тогда они сами решат, захотят ли с ним общаться. А пока они живут со мной и я за них отвечаю, любое общение с ним только через суд», — написала Юлия в своем блоге.
Напомним, пара должна была расписаться летом 2020, но этого так и не случилось. Возлюбленные ругались, мирились, решали взаимные претензии. В августе 2023 года Ефременкова раскрыла обстоятельства расставания с Мондезиром. Она показала снимки ссадин и проплешин, свидетельствующие о рукоприкладстве.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова