Алаудинов: ВС РФ ежедневно продвигаются и освобождают населенные пункты

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Российские военные каждый день освобождают значимые населенные пункты в зоне СВО. Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-24».
Он отметил, что наши военные ежедневно освобождают достаточно серьезные участки.
Ранее Алаудинов назвал сроки окончания специальной военной операции. По его словам, фортификации, создаваемые украинскими боевиками действительно достаточно серьезные, но российская армия намерена сделать все, «чтобы в этом году СВО реально завершилась». Он подчеркнул, что нет такой силы, которая сумела бы остановить ВС РФ от выполнения поставленных президентом России Владимиром Путиным задач. Российские бойцы очень хорошо подготовлены.
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Дарья Осипова