Армия Украины атаковала химзавод в Брянской области

«ВСУ пытаются атаковать химзавод города Сельцо Брянской области», — обратили внимание в сообщении.





Уточнялось, что в небе работает Противовоздушная оборона (ПВО).Авторы материала подчеркнули, что обломки сбитой ракеты упали на территории предприятия.Ранее сообщалось, что взрыв с детонацией прогремел в городе Змиев в Харьковской области. Это произошло в районе предприятия и топливных резервуаров. Отмечается, что в понедельник был зафиксирован прилёт в Змиеве.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России.