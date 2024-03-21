Банк спермы участников СВО решили создать в России

В ходе выступления с отчетом о своей работе за 2023 год Уполномоченный по правам человека в ХМАО-Югра Наталья Стребкова предложила создать в России банк ДНК и спермы участников СВО, у которых нет детей. Об этом 21 марта пишет газета «Коммерсант».