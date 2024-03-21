Банк спермы участников СВО решили создать в России

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В ходе выступления с отчетом о своей работе за 2023 год Уполномоченный по правам человека в ХМАО-Югра Наталья Стребкова предложила создать в России банк ДНК и спермы участников СВО, у которых нет детей. Об этом 21 марта пишет газета «Коммерсант».
Она пояснила, что это важно для продолжения рода военнослужащего. По словам Стребковой, инициатива уже оформлена, и теперь она запускается на федеральном уровне. Омбудсмен также обратилась к депутатам с просьбой о поддержке данной идеи.
Депутат Госдумы от ХМАО единоросс Лариса Белоцерковцева выразила благодарность Стребковой за идею, увидев в ней возможность «сохранения биоматериала молодых мужчин, молодых мальчиков».
Она также сообщила, что подобную программу уже реализуют два медицинских научных центра в регионе, однако на данный момент это происходит за счет средств граждан, что создает угрозы для дальнейшего финансирования.
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Артем Кузьмин