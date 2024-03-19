Белый дом признал, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия США

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия со стороны США. Об этом она сообщила во время брифинга.
Ранее сообщалось, что законодатели палаты представителей США предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Инициаторами идеи стали демократ Джаред Голден и республиканец Брайан Фитцпатрик. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова