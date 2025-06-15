Боец Петрович отругал и обратил в бегство 10 украинских боевиков

15 июня 2025, 11:47

Боец Петрович в словесной перепалке обратил в бегство 10 украинских солдат

Фото: Istock/zabelin

В ходе неравного боя с десятью украинскими солдатами боец с позывным Петрович обратил их в бегство, применив бранные слова. Историю поведали в Telegram-канале «Черные гусары» 15-й отдельной гвардейской Александрийской мотострелковой бригады ВС РФ. По предоставленным данным, солдаты ВСУ решили взять штурмом трехэтажное сооружение, где находился 52-летний боец Петрович и его пострадавшие товарищи.





Петровича уведомили об атаке, он закрыл все двери и принялся держать оборону. В здание стали кидать гранаты и начался стрелковый бой. Солдаты ВСУ убеждали российских бойцов сдаться, но получили жёсткий отказ.



Всё это время командир роты Борода наставлял бойца, как ему вести переговоры с солдатами противника.

«Петрович с ними ругался, давил морально. В итоге сказал им, что мне терять нечего. Мол, я потерял много парней и это здание — теперь уже мой дом — я вам просто так не отдам. Сейчас выйду на своих и скажу, чтобы самолетами это здание разбомбили», — пишет источник.