Боец ВСУ убил мирного жителя из-за еды

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Евгений Лубинец, украинский военнослужащий, находящийся в плену, рассказал в беседе с РИА Новости, что убил мирного жителя в Курахово.
По его словам, инцидент произошел во время словесной перепалки, когда он и его сослуживцы отправились за провиантом. Лубинец пояснил, что конфликт возник из-за спора о еде.
Из-за этого между ними возникла словесная перепалка. Военный пытался его успокоить, оружие было не на предохранителе. Он нажал на спусковой крючок, раздался выстрел. Человек упал, солдат ВСУ хотел ему помочь, но было уже поздно. По словам Лубинца, среди его сослуживцев подобных случаев не происходило. Он также отметил, что его основная задача заключалась в наблюдении за перемещением российских войск и техники.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Мы пошли за провиантом — едой, водой, тушенкой, макаронами. Этот человек начал делить: "Что вкуснее, то мне"», — рассказал он.
Из-за этого между ними возникла словесная перепалка. Военный пытался его успокоить, оружие было не на предохранителе. Он нажал на спусковой крючок, раздался выстрел. Человек упал, солдат ВСУ хотел ему помочь, но было уже поздно. По словам Лубинца, среди его сослуживцев подобных случаев не происходило. Он также отметил, что его основная задача заключалась в наблюдении за перемещением российских войск и техники.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова