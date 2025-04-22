Бойцы СВО уже подали более 1,4 тыс. заявок в программу «Герои Подмосковья»

Фото: медиасток.рф
Свыше 1,4 тыс. участников спецоперации с 3 марта решили присоединиться к кадровой программе «Герои Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Во всех регионах России по поручению президента Владимира Путина разработан аналог федеральной программы «Время героев». В марте в числе первых в стране её реализацию начала Московская область.
Участниками программы «Герои Подмосковья» могут стать действующие и бывшие участники СВО с высшим образованием. Другое обязательное требование – гражданство России. Наличие регистрации в Московской области не требуется.
По данным Минтерполитики, заявки на участие в региональной программе поступили из 61 субъекта России – не только от жителей Подмосковья, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой и Луганской народных республик.
Программа «Герои Подмосковья» состоит из нескольких этапов. Процесс регистрации, который продлится до 30 апреля включительно. Участнику нужно создать личный кабинет на портале, заполнить анкету, загрузить документы и написать эссе о себе и своих планах.
Второй этап – тестирование. Оно будет проходить на сайте региональной программы с 12 часов 5 мая до 12 часов 7 мая. Определён и дополнительный период тестирования – с полудня 26 мая до 12 часов 29 мая. Конкурсантов, показавших лучшие результаты, пригласят на собеседование.
По итогам тестирования и собеседования к 1 июля Общественный совет определит победителей. Осваивать программу профессиональной переподготовки финалисты начнут с сентября.
Продолжительность учебного процесса – год. Обучение будет проходить в очно-заочной форме, в модульном режиме по специальному курсу, разработанному в партнерстве с Высшей школой государственного управления Президентской академии.
За каждым участником программы «Герои Подмосковья» будет закреплён персональный наставник – представитель областного правительства или руководитель муниципального образования Московской области. Он будет помогать подшефному во время учёбы, стажировки, а также в первый год работы после окончания профессиональной переподготовки.
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«По поручению президента мы запустили региональную кадровую программу «Герои Подмосковья», чтобы бойцы могли реализовать себя на гражданке. Одни наши фронтовики вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, другие – построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», – сказал губернатор региона Андрей Воробьёв, который возглавляет Общественный совет программы.Среди подавших заявку на участие в региональной кадровой программе «Герои Подмосковья» – участник СВО из Кубинки, подполковник Вадим Дац.
«Много положительных отзывов слышал о федеральном проекте «Время героев», запущенном в прошлом году. О том, что аналогичная программа для участников спецоперации разработана на региональном уровне, узнал от замполита своей войсковой части. Без долгих раздумий решил принять участие в конкурсном отборе. Хочу получить новые знания, узнать о современных методиках и технологиях в руководстве и конечно, быть полезным своей стране, Подмосковью и жителям региона после демобилизации», – сказал REGIONS подполковник Дац.Этап регистрации на сайте программы прошла и жена Вадима – участница контртеррористической операции в Курской области, фельдшер медицинского отряда войсковой части, прапорщик Екатерина Дац. 11 апреля она вернулась из очередной командировки – работала медсестрой в военном госпитале.
«Пока не могу сказать, в каком направлении буду работать на гражданке. Московская область по качеству жизни занимает одно из лидирующих мест в России. Для меня важно, чтобы так было и впредь. Готова внести свой вклад в дальнейшее развитие родного Подмосковья. Мне интересны многие вопросы – развитие физической культуры и спорта в регионе, патриотическое воспитание молодёжи, сохранение исторического наследия, безопасность, миграционная политика», – сказал в беседе c REGIONS Дац.Супруги воспитывают 14-ленюю дочь Аню. В командировки родители ездят по очереди. В июне в зону СВО отправляется Вадим. Собеседование будет проходить в дистанционном формате.
Участниками программы «Герои Подмосковья» могут стать действующие и бывшие участники СВО с высшим образованием. Другое обязательное требование – гражданство России. Наличие регистрации в Московской области не требуется.
По данным Минтерполитики, заявки на участие в региональной программе поступили из 61 субъекта России – не только от жителей Подмосковья, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой и Луганской народных республик.
Программа «Герои Подмосковья» состоит из нескольких этапов. Процесс регистрации, который продлится до 30 апреля включительно. Участнику нужно создать личный кабинет на портале, заполнить анкету, загрузить документы и написать эссе о себе и своих планах.
Второй этап – тестирование. Оно будет проходить на сайте региональной программы с 12 часов 5 мая до 12 часов 7 мая. Определён и дополнительный период тестирования – с полудня 26 мая до 12 часов 29 мая. Конкурсантов, показавших лучшие результаты, пригласят на собеседование.
По итогам тестирования и собеседования к 1 июля Общественный совет определит победителей. Осваивать программу профессиональной переподготовки финалисты начнут с сентября.
Продолжительность учебного процесса – год. Обучение будет проходить в очно-заочной форме, в модульном режиме по специальному курсу, разработанному в партнерстве с Высшей школой государственного управления Президентской академии.
За каждым участником программы «Герои Подмосковья» будет закреплён персональный наставник – представитель областного правительства или руководитель муниципального образования Московской области. Он будет помогать подшефному во время учёбы, стажировки, а также в первый год работы после окончания профессиональной переподготовки.
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Лора Луганская