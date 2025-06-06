Бойцы центра реабилитации «Ясенки» стали призёрами «Кубка защитников Отечества»
Подопечные подмосковного центра реабилитации «Ясенки» успешно вступили на соревнованиях «Кубка защитников Отечества», сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области. Межрегиональное комплексное физкультурное мероприятие среди ветеранов СВО прошло в Туле.
«Проходившие восстановление в «Ясенках» Максим Хлебов, Аракел Саносян и Анатолий Иванов выступали в таких видах спорта, как метание ножей, стрельба из лука, волейбол сидя и другие. Они заняли призовые места. Турнир собрал участников со всей страны, став ярким примером сплочённости и мужества ветеранов», – отметили в министерстве.Ведущие атлеты страны провели на соревнованиях мастер-классы по паралимпийским видам спорта. Состоялся также творческий фестиваль, на котором ветераны и их семьи продемонстрировали свои таланты и поделились опытом.
Следующий «Кубок Защитников Отечества» запланирован в Дальневосточном федеральном округе. А финал состязаний на Приз президента России будет проводиться в 2026 году.
Как напомнили в подмосковном Минсоцразвития, центр «Ясенки» занимается медико-социальной реабилитацией инвалидов и участников спецоперации. Реабилитацию в центре прошли уже 438 участников СВО.