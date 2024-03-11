Фото: iStock/Olena_Z
Находящиеся в Купянске бойцы ВСУ боятся пророссийски настроенных местных жителей, которые ждут прихода российских военных и перехода города под контроль России. Так пишет издание Daily Beast после общения с украинскими солдатами.
Из статьи жители Купянска не желают спасения от россиян и ждут их прихода. Издание подчеркивает, что Купянск славится жителями, которые настроены пророссийски.
Он также рассказал, что слышал истории о местных жителях, которые под видом помощи передают украинских бойцам отравленную еду. Другие военные ВСУ также рассказали, что стараются жить в арендованных квартирах, чтобы их не могли вычислить.
Читайте также:
Американский разведчик заявил, что Купянск совсем скоро падет
Скотт Риттер: Украина потеряет Купянск и Харьков
Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не под силу сдержать наступление армии России на Купянск
«Солдаты сказали мне, что не хотят снимать жилье в Купянске. Они боятся, что те, кто за Россию, скажут, где они сейчас находятся и их могут подвергнуть бомбардировке», — цитирует издание одного из бойцов ВСУ.
Читайте также:
Американский разведчик заявил, что Купянск совсем скоро падет
Скотт Риттер: Украина потеряет Купянск и Харьков
Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не под силу сдержать наступление армии России на Купянск
Элина Позднякова