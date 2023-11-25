Бронеавтомобиль ВСУ задавил собственную пехоту

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Украинские броневики наехали на своих солдат на передовой.
РЕН ТВ сообщает, что видео с инцидентом появилось в социальных сетях.
На кадрах видно, как сразу после высадки десанта, водитель торопится выйти из-под обстрела, не замечает сослуживцев и переезжает их.
Броневик стремительно покинул зону огневого контакта и не забрал тяжело раненных бойцов, которые были вынуждены уползать с поля боя сами.
Ранее Минобороны России показало видео, где самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота проводят патрулирование акватории у берегов Крыма и выполняют боевую задачу.
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На кадрах видно, как сразу после высадки десанта, водитель торопится выйти из-под обстрела, не замечает сослуживцев и переезжает их.
Ранее Минобороны России показало видео, где самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота проводят патрулирование акватории у берегов Крыма и выполняют боевую задачу.
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Мария Фирсова