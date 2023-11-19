Business Insider: Российские дроны «Ланцет» становятся большой угрозой для ВСУ

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Российские дроны-камикадзе «Ланцет» становятся все большей угрозой для живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их боеголовки детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро.
В публикации отмечается, что БПЛА «Ланцет» превратились в настоящую проблему для ВСУ. Беспилотник постоянно совершенствуется и после появления новых модификаций представляет все большую угрозу. Сами украинские военные признают, что боятся этого российского оружия больше всего.
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Александр Бойцов