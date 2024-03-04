Чемезов подтвердил постановку танка Т-14 на вооружение армии России

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Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов подтвердил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, передает РИА Новости.
«В армии она, конечно, на вооружении стоит», — заверил он.
В апреле 2023 года источник сообщал, что российские ВС стали применять танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации на Украине. Впервые в боевых условиях танки «Армата» опробовали в Сирии.
Танк Т-14 «Армата» разработало Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения. Он имеет необитаемую башню, комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит». Три члена экипажа располагаются в изолированной бронекапсуле в передней части корпуса. Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, которая может применять новые управляемые ракеты с дальностью 8 км.
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