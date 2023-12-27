Чемезов: западные танки «горят очень хорошо»

Фото: официальный сайт Кремля
Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» и «Хризантема» с любой стороны пробивают броню поставленных Украине танков Leopard. Об этом 27 декабря в интервью РИА Новости сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
По его словам, западные танки «горят очень хорошо». Глава «Ростеха» обратил внимание на то, что на поставляемую ВСУ технику начали ставить дополнительную динамическую защиту советского производства, чтобы повысить её шансы на выживание.
К октябрю 2023 года украинские войска потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) уже как минимум третью часть переданных Западом танков Leopard, заявил военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер.
Вооруженные силы России при помощи ракет «Корнет» массово уничтожают самые современные западные танки. Среди них даже машины модификации Leopard 2A6 с улучшенной броней понесли на Украине значительные потери. Об этом пишут обозреватели издания Military Watch Magazine.
В публикации указано, что российским ракетам не могут противостоять самые последние модели танков с сильной броней. Что касается более старых танков Leopard 2A4 и Leopard 1, то среди них потери еще более значительны.
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К октябрю 2023 года украинские войска потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) уже как минимум третью часть переданных Западом танков Leopard, заявил военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер.
В публикации указано, что российским ракетам не могут противостоять самые последние модели танков с сильной броней. Что касается более старых танков Leopard 2A4 и Leopard 1, то среди них потери еще более значительны.
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Артем Путинцев