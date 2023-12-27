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Чемезов: западные танки «горят очень хорошо»

РИА Новости: Глава «Ростеха» развеял миф о живучести западных танков
27 декабря 2023, 02:35
Фото: официальный сайт Кремля

Фото: официальный сайт Кремля

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» и «Хризантема» с любой стороны пробивают броню поставленных Украине танков Leopard. Об этом 27 декабря в интервью РИА Новости сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
По его словам, западные танки «горят очень хорошо». Глава «Ростеха» обратил внимание на то, что на поставляемую ВСУ технику начали ставить дополнительную динамическую защиту советского производства, чтобы повысить её шансы на выживание.

К октябрю 2023 года украинские войска потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) уже как минимум третью часть переданных Западом танков Leopard, заявил военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер.


Вооруженные силы России при помощи ракет «Корнет» массово уничтожают самые современные западные танки. Среди них даже машины модификации Leopard 2A6 с улучшенной броней понесли на Украине значительные потери. Об этом пишут обозреватели издания Military Watch Magazine.

В публикации указано, что российским ракетам не могут противостоять самые последние модели танков с сильной броней. Что касается более старых танков Leopard 2A4 и Leopard 1, то среди них потери еще более значительны.

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#ростех
#танки
#украина
#оружие
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Залужный: В Авдеевке может повториться сценарий Артёмовска
27 декабря 2023, 02:42

Фото: сайт Минобороны РФ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что через два-три месяца украинские войска в Авдеевке могут столкнуться с повторением сценария, ранее произошедшего в Артёмовске. Об этом пишет «Страна.ua».
«ВС РФ могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом (украинское название Артёмовска — ред.)», — цитирует издание слова собеседника.

При ​этом Залужный призвал не зацикливаться на существовании такого риска и не устраивать скорбь и шоу вокруг этого населённого пункта.

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#украина
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#вс рф
#сво
#валерий залужный
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Офицер ВСУ Самовар: РФ использует продвинутые дроны, спастись от которых нельзя
27 декабря 2023, 01:36

Фото: iStock/Huseyin Bostanci

Начальник службы авиации и ПВО третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил, что Россия в зоне СВО использует множество продвинутых дронов, бороться с которыми всё труднее.
«У них топовая комплектация дронов. И это очень пугает», — признался украинский военный в ходе интервью телеканалу «Днепр ТВ».

Самовар добавил что спастись от российских дронов невозможно даже ночью, так как они оснащены тепловизорами. Он подчеркнул, что это стало для ВС Украины большой проблемой. При этом новые беспилотники с другими рабочими частотами сделают средства РЭБ Украины неэффективными.

«Дроны будут летать дальше и поражать больше наших людей», — резюмировал Василий Самовар.

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#всу
#рф
#дроны
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Генерал Скшипчак: Российские силы пошли в наступление для разгрома ВСУ
26 декабря 2023, 22:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российская армия пошла в наступление, чтобы прорвать оборону и разгромить ВСУ, об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью для Gazeta Wyborcza.
«Русские с начала конфликта в четыре-пять раз увеличили производство боеприпасов, ракет, танков. Российская армия с мая этого года получает качественно новую технику, которая активно используется на поле боя, именно это позволяет им наращивать преимущество», — прокомментировал ситуацию Скшипчак.

Польские генерал отметил, что наступление Вооружённых сил РФ настолько мощное, что единственное, что осталось украинцам — это обороняться. При этом, по его мнению, ВСУ стоит думать не об удержании оставшихся территорий, а о сохранении целостности оборонительной линии.

Скшипчак убеждён, что те территории, которые российская армия уже успела занять — вернуть украинцам не удастся.

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#вс рф
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Юлия Тимошенко отказалась голосовать за закон о мобилизации
26 декабря 2023, 21:36

Фото: iStock/Silent_GOS

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко опубликовала видеообращение, в котором объявила о своём отказе от голосования за новый законопроект о мобилизации.
По её словам, прошлой ночью законопроект о мобилизации был внесён в Верховную раду. Она отметила, что в том виде, в каком представлен этот закон, он совершенно неэффективен и никак не поспособствует решению имеющихся проблем.

Она отметила, что вся её партия отказывается отдавать свои голоса за этот неконституционный законопроект.

Напомним, что согласно законопроекту призывать в ряды ВСУ начнут с 25 лет, предполагается призыв инвалидов третьей группы, отменяется отсрочка для некоторых категорий студентов и лиц, ухаживающих за инвалидами.

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#законопроект
#всу
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«Он прав»: В США признали справедливость слов Путина об Одессе
Бывший сотрудник Пентагона Фриман: Одесса исторически русский город
26 декабря 2023, 20:59

Фото: iStock/V-art

Российский лидер Владимир Путин был прав – Одесса исторически русский город, об этом заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«Исторически, конечно, Путин прав, что город Одесса был основан русскими и в основном его население состоит из русскоязычных», — прокомментировал ситуацию Фриман.

Так бывший сотрудник Пентагона подтвердил справедливость слов Владимира Путина, которые она сказал на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов года. Тогда глава РФ назвал Одессу русским городом.

Фриман также напомнил, что именно в Одессе началась Гражданская война, в результате которой украинские националисты убили много русскоязычных людей.

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#владимир путин
#сво
#сша
#русский язык
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Politika: Украина может потерять Одессу, Харьков и Киев
26 декабря 2023, 19:38

Фото: iStock/Silent_GOS

В результате конфликта Украина может потерять Одессу, Харьков, а в том числе и свою столицу – Киев, об этом пишет Politika.
«Взятие Одессы и Харьковской области больше не призрачная идея, а стратегическая необходимость. То же самое и с Киевом, которому угрожают окружение и блокада, пока сами украинцы не решат свергнуть нынешнюю власть и принять мир. Не умерились и амбиции Польши (как и Венгрии) к возвращению своих исторических территорий», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

По мнению сербского журналиста, единственным разумным выходом из сложившейся ситуации станет раздел нынешней Украины. Автор также напомнил, что западные союзники Киева стали медленно, но верно сокращать помощь Вооружённым силам Украины, намекая и подталкиваю правительство страны к принятию решения о столе мирных переговоров с Россией.

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#украина
#всу
#сво
#одесса
#харьков
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«Любым способом»: Залужного не волнует, как будут пополнены ряды ВСУ
Залужный заявил, что его устроит любой способ проведения мобилизации
26 декабря 2023, 18:47

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его устроит любой способ пополнения рядов Вооружённых сил Украины, его цитирует «Украинская правда».
«Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если вследствие электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом — тоже очень хорошо», — прокомментировал ситуацию Залужный.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что к нему обратились из генерального штаба с просьбой пополнить ряды ВСУ ещё на 450-500 тысяч человек. При этом, по словам президента, он ответил, что ему нужно больше причин, чтобы принять решение такого масштаба. Зеленский также заявил, что проведение мобилизации на полмиллиона человек обойдётся стране в 13 миллиардов долларов.

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Залужный подтвердил, что украинская армия покинула Марьинку

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В СПЧ объяснили, почему Залужный призвал не скорбеть из-за потери населённых пунктов
Член СПЧ Ахмедова: Марьинка – не Украина, поэтому Залужный не скорбит из-за неё
26 декабря 2023, 18:40

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Потеря Марьинки и ожидаемая потеря Авдеевки не вызывают скорби у украинцев, поскольку эти территории не принадлежат Украине. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова в своём Telegram-канале.
Таким заявлением общественница прокомментировала призыв главкомандующего ВСУ Валерия Залужного «не делать какое-нибудь шоу или скорбь» из-за потери населённых пунктов.

Ахмедова отметила, что Авдеевка и Марьинка являются русскими землями, поэтому ВСУ спокойно разрушают их, стремясь стереть с лица земли весь Донбасс.

По её словам, эти территории в принципе не никакого отношения к Украине.

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Залужный заявил о смене военной стратегии ВСУ в 2024 году
26 декабря 2023, 18:24

Фото: iStock/Michele Ursi

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что военная стратегия Украины в 2024 году будет значительно отличаться от текущей. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга.
Он убеждён, что в следующем году украинские военные смогут действовать «более эффективно».

Вместе с тем, Залужный назвал главной задачей сохранение людей. При этом ещё в начале текущего года представители Минобороны Украины заявляли, что в первую очередь ВСУ должны отбить территории, чтобы вернуть страну к границам 1991 года. Таким образом, главком украинской армии косвенно подтвердил то, что ранее активно озвучивали западные аналитики, а именно – переход в стратегическую оборону.

Также Залужный заявил, что украинским военным ведомством уже найдены 90% решений всех имеющихся проблем.

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#всу
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