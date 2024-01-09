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Депутат Рады Фриз: проект о мобилизации содержит антиконституционные нормы

09 января 2024, 20:47
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином Украины, содержит антиконституционные нормы. Об этом сообщила депутат Верховной рады Ирина Фриз в эфире всеукраинского телемарафона.
Фриз отметила, что украинский кабмин настаивает на снятии всех норм, содержащих коррупционные риски, а также на снятии антиконституционных норм.

Ранее сообщалось, что в рядах украинских войск заявили, что не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились». Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации.


Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Россия диктует правила»: В США заявили о панике в рядах ВСУ
Бывший разведчик Риттер: ВС РФ перехватили инициативу на Украине
09 января 2024, 20:32

Фото: iStock/IherPhoto

Российские силы полностью перехватили инициативу на полях спецоперации, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Россия диктует темп боя, никакой паузы не будет. Теперь украинцы в панике», — прокомментировал ситуацию Риттер.

По мнению эксперта, Вооружённые силы Украины, стратегически, уже проиграли. При этом, он также отметил, что украинским властям уже не удастся выбить для себя положительные исход конфликта, им придётся пойти на условия, которые будет диктовать Россия.

Ранее Риттер также заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский не согласится пойти на мирные переговоры с Россией, то потеряет ещё большее количество территорий.

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Картаполов объяснил, почему мобилизованные будут служить до конца СВО
Депутат Картаполов: Нет необходимости распускать мобилизованных
09 января 2024, 18:51

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что набор военнослужащих по контракту в ВС РФ, который продолжается и сейчас, никак не связан с мобилизованными.
Картаполов считает, что увеличение численности контрактников не служит основанием, чтобы прекратить службу мобилизованных, пишет «Фонтанка».

Во время интервью Картаполову напомнили, что в прошлом году на службу приняли 410 тысяч контрактников, а до конца текущего года численность служащих по контракту планируется увеличить до 745 тысяч человек.

Журналисты задали вопрос, является ли это основанием, чтобы распустить 300 тысяч мобилизованных.

«Нет никакой необходимости никого распускать», - считает Картаполов.
Депутат предложил вспомнить, что в 1941 году Москву обороняли ополченцы. Картаполов предложил вообразить ситуацию, при которой в 1943 году Сталину предложили бы демобилизовать бойцов, воевавших с начала ВОВ.

«Ведь никому это не приходит в голову. Но сегодня это вбрасывается нашими недругами»,-ответил Картаполов.
Также депутат уверен, что мобилизованные уже стали профессионалами. И новые неподготовленные люди их не смогут заменить.
Он напомнил, что мобилизованные граждане обеспечены необходимыми социальными благами.

«Более защищенного на сегодня человека, чем тот, кто был мобилизован, и его семьи просто нет»,-утверждает Картаполов.
Ранее сообщалось, что Минобороны Украины первый раз осуществило массовую закупку военной формы для женщин. Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров, сообщает ТАСС. Умеров отметил, что купили 50 тысяч комплектов. Кроме того, Минобороны закупило 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников.

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#сво
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США обеспокоены неспособностью Украины сбивать российские ракеты
MWM: украинская ПВО не в силах сбивать российские ракеты
09 января 2024, 18:32

Фото: iStock/Andrey Atanov

Украинские системы ПВО не в состоянии сбивать ракеты, выпущенные российской армией. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Хотя украинские источники утверждают, что в прошлом ПВО страны успешно перехватывало удары ракет "Кинжал", международные аналитики ставят это под сомнение из-за ограниченных возможностей систем, которыми располагают ВСУ», — говорится в статье.

Согласно материалам, ракеты ВС РФ «Кинжал» имеют сложную траекторию движения и высокую маневренность, что делает ее более выносливой. Автор также напомнил, что украинские военные довольно часто говорят о том, что ВСУ не способны сбить, например, крылатую ракету Х-22.

Ранее представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что у Киева нет возможности полностью закрыть небо системами противовоздушной обороны. Города и важные объекты защищаются локально.

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«Помолился и поплыл»: закарпатский блогер пытался переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию
На Украине задержали закарпатского блогера, пытавшегося сбежать в Венгрию
09 января 2024, 18:14

Фото: iStock/xbrchx

Госпогранслужба Украины задержала закарпатского блогера, который предпринял попытку переплыть реку Тису, чтобы сбежать попасть в Венгрию. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Примечательно, что все свои действия он снимал на видео, которое теперь станет основой для административного дела.

«С утра проснулся, сел на велосипед, помолился и поехал. В сторону границы венгерской», - так блогер описал свои действия.

Однако попытка побега провалилась. Ему удалось проплыть всего пару метров, так как вода была очень холодная, а течение сильное. Вскоре он был пойман украинскими пограничниками.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявлял, что мобилизация в стране будет лишь ужесточаться.

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В Орле при атаке беспилотника ВСУ поврежден многоквартирный дом
Парахин: В Орле при атаке беспилотника ВСУ поврежден многоквартирный дом
09 января 2024, 17:53

Фото: iStock/Larysa Shcherbyna

В Орле при атке украинских беспилотников повреждение получил жилой многоквартирный дом. Об этом заявил мэр города Юрий Парахин, добавив, что специалисты уже приступили к устранению последствий вражеской атаки.
«Сегодня на территории города Орла упали два беспилотных летательных аппарата, ещё один — в Орловском муниципальном округе. Один из беспилотников в последствии причинил ущерб многоэтажному дому — взрывной волной выбиты стёкла», - написал Парахин в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в связи с происшествием в городской администрации была оперативно создана комиссия по ЧС. Под ее контролем сотрудники управляющей компании и специалисты теруправления уже приступили к устранению полученных повреждений.

Жильцам пострадавшего дома также предложили разместиться в пунктах временного размещения, если в этом есть необходимость. Глава Орла подчеркнул, что ситуация находится под контролем местных властей.

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Залужный в 2022 году хотел провести дерзкое контрнаступление в Крыму
BI: Залужный хотел в 2022 году провести операцию в Крыму, но США не разрешили
09 января 2024, 17:40

Фото: iStock/Michele Ursi

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в 2022 году планировал «дерзкое контрнаступление», которое бы изолировало российские силы в Крыму, однако США не одобрили такой план. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на новую книгу журналиста Wall Street Journal Ярослава Трофимова.
«Был план прорваться через части Запорожья и перерезать так называемый "сухопутный мост", чтобы изолировать российские силы в Крыму», - говорится в статье.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский совместно с Залужным предложили западным партнерам провести «дерзкое наступление» в Крыму. Однако американские эксперты посчитали, что Киев не готов к таким действиям. Украинскому руководству посоветовали сначала взять Херсон.

В 2022 году Залужный не был согласен с оценкой США, однако спорить не стал, так как именно Америка снабжала Украину большей частью военной помощи, и главкому ВСУ пришлось согласиться.

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Украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область
Богомаз: в Брянской области сбит украинский беспилотник
09 января 2024, 17:11

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Брянской области силами противовоздушной обороны сбит вражеский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарата самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе атаки вражеского беспилотника никто не пострадал. На земле разрушений также нет. На месте работают специалисты оперативных служб региона.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявлял, что в небе над регионом средствами противовоздушной обороны сбиты сразу три украинских беспилотника. По его словам пострадавших нет.

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МО РФ: ПВО за сутки перехватила 10 снарядов РСЗО Vampire чешского производства
09 января 2024, 15:37

Фото: iStock/vladj55

В Минобороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили десять снарядов украинских РСЗО Vampire и шесть беспилотников.
В военном ведомстве подчеркнули, что БПЛА были сбиты в следующих населенных пунктах: Кривошеевка, Волчеяровка ЛНР и Марьинка ДНР. Также сообщается, что ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожили до 240 солдат ВСУ и гаубицу Д-30.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В небе над Курской областью сбиты три украинских беспилотника
Старовойт: В небе над Курской областью сбиты три украинских беспилотника
09 января 2024, 15:34

Фото: iStock/R_Type

В небе над Курской областью средствами противовоздушной обороны сбиты сразу три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«В небе над Курском сработало ПВО. По предварительной информации, средствами ПВО сбито 3 БПЛА самолетного типа», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и поблагодарил российских военных.

Ранее глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что сразу два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать объект топливно-энергетический комплекса в Орле. По его словам, в результате атаки пострадали три человека. Он уточнил, что пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. При этом двум из них госпитализация не потребовалась.

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