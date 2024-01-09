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Законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином Украины, содержит антиконституционные нормы. Об этом сообщила депутат Верховной рады Ирина Фриз в эфире всеукраинского телемарафона.
Фриз отметила, что украинский кабмин настаивает на снятии всех норм, содержащих коррупционные риски, а также на снятии антиконституционных норм.
Ранее сообщалось, что в рядах украинских войск заявили, что не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились». Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что в рядах украинских войск заявили, что не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились». Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации.
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Екатерина Коршунова