Депутат Рады выступил против репрессивных методов мобилизации на Украине

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Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, которые прописаны в новом законопроекте о призыве на военную службу. Об этом Чернев сообщил в эфире телеканала «Рада».
Он отметил, что украинцы демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. По мнению Чернева, важно предоставлять максимальную информацию гражданам Украины о том, что будет происходить после того, как придут в военкомат.
Парламентарий подчеркнул, что людей необходимо мотивировать, а не запугивать, так как они считают, что как только их отправят на линию боевого соприкосновения, то они сразу же погибнут.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал готовящийся законопроект о мобилизации, однако выступил против не отвечающих интересам украинских войск пунктов, в особенности, не поддержал женскую мобилизацию.
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Парламентарий подчеркнул, что людей необходимо мотивировать, а не запугивать, так как они считают, что как только их отправят на линию боевого соприкосновения, то они сразу же погибнут.
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Екатерина Коршунова