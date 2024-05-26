Фото: Фотобанк Московской области
Два дрона-камикадзе ВСУ ударили по селу Муром Белгородской области. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Чиновник отметил, что пострадавших нет, однако повреждены легковушка и объект инфраструктуры.
«Без света временно остается сельскохозяйственное предприятие», – написал глава региона.Гладков уточнил, что восстановление начнется после согласования с Минобороны РФ.
«Оперативные службы работают на месте», – добавил он.Село Муром расположено, приблизительно, в километре от границы с Украиной, а Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически каждодневно обстреливается.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима.
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