Две россиянки работали на Киев и поплатились

18 июля 2026, 10:40

ФСБ задержала в Крыму двух женщин за сотрудничество со спецслужбами Украины

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух россиянок, работавших на украинские спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.





Одна из задержанных, уроженка Николаевской области 1967 года рождения, связалась в WhatsApp* с представителем СБУ. По указанию куратора она оборудовала на территории республики тайник с компонентами СВУ и передала его координаты украинской стороне. Впоследствии этот схрон использовали для организации подрыва автомобиля военнослужащего Черноморского флота в Севастополе в 2024 году.



Вторая задержанная — 34-летняя жительница Кировского района. Она перевела пять тысяч гривен (более восьми тысяч рублей) со своего счета в украинском банке на покупку радиостанций, обмундирования и амуниции для украинской армии. Женщина также собирала информацию о топливно-энергетическом комплексе, военном аэродроме и других военных объектах Крыма. Эти данные она планировала отправить родственнику — сотруднику погранслужбы Украины.



В результате против россиянок возбудили уголовные дела о госизмене. Суд заключил фигуранток под стражу.



*Запрещен в РФ