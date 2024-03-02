Джигурда неожиданно начал встречу с бойцами в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Шоумен и актер Никита Джигурда организовал творческий вечер для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Московский Комсомолец».
Как отметило издание, артист привез им беспилотники и подарки.
В течение встречи Никита Джигурда читал свои стихи, исполнил несколько песен, подписал свои книги для военных и обсудил с ними последние события.
По завершении встречи он передал им квадрокоптеры и другие полезные предметы, необходимые в военной повседневности.
Слова Джигурды стали отсылкой к певцу Филиппу Киркорову, который оправдывал свое присутствие на вечеринке Анастасии Ивлеевой тем, что он «зашел не в ту дверь».
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«В ту дверь вошел, в ту!», — радостно приветствовал Джигурда бойцов.
По завершении встречи он передал им квадрокоптеры и другие полезные предметы, необходимые в военной повседневности.
Слова Джигурды стали отсылкой к певцу Филиппу Киркорову, который оправдывал свое присутствие на вечеринке Анастасии Ивлеевой тем, что он «зашел не в ту дверь».
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Артем Кузьмин