Экипажи Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ

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Истребители Су-34 Военно-космических сил России с помощью авиационных бомб уничтожили блиндажи, военный персонал и военную технику Вооруженных сил Украины на направлении Херсона, сообщило Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, 20 единиц боевой техники ВСУ были уничтожены на указанном направлении. Отмечается, что экипажи получили точные координаты цели, произвели необходимые расчеты и выполнение маршрута на минимальной высоте, а также провели анализ местности перед ударом.
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Артем Кузьмин