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Экс-депутат Фарион раскритиковала русскоговорящих бойцов ВСУ

Экс-депутат Фарион назвала использование русского языка границей своих и чужих
04 января 2024, 06:20
Фото: РИА Новости/Евгений Котенко

Фото: РИА Новости/Евгений Котенко

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион осудила бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые говорят на русском языке. Это негативно сказывается на ходе конфликта с Россией, полагает она.
По мнению Фарион, использование русского языка в период боевых действий является границей между «своими» и «чужими».

«Ты ранен, и над тобой кто-то стоит и говорит на московском языке. И непонятно, где чужой, где свой?», — прокомментировала бывший парламентарий ситуацию, когда тот или иной язык имеется решающее значение.


Ранее Ирина Фарион была уволена из Львовского политехнического университета. Студенты университета потребовали увольнения Фарион, утверждая, что ее присутствие ведет к дискредитации украинской системы образования.

15 ноября СБУ начала уголовное расследование в отношении Фарион. Причиной послужили ее заявления, в которых она отказывается считать русскоязычных бойцов Вооруженных сил Украины украинцами и определяет их как врагов страны.

Напомним, Фарион заявляла, что военных ВСУ, говорящих на русском языке, нужно считать врагами. До этого она говорила, что нужно «утилизировать» русскоговорящее население Украины. По словам бывшего депутата, для таких людей нужно организовать штраф-батальон и отправить их рыть окопы для «святых украинских солдат».

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#всу
#украина
#депутаты
#россия
#русский язык
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МО РФ: ПТРК «Корнет» уничтожил расчёт дронов ВСУ на расстоянии почти в 5 км
04 января 2024, 05:43

ПТРК «Корнет» уничтожил расчет FPV-дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении с расстояния в 4,6 километра. Об этом рассказал в интервью телеканалу Минобороны России «Звезда» командир расчёта ПТРК с позывным «Мясник».
«Расстояние до противника было 4,6 км. Цель была обнаружена с помощью БПЛА, после чего уничтожена. В основном, сейчас мы работаем по наблюдательным постам, блиндажам и укрепленным позициям противника», — рассказал он.




По словам военнослужащего, российские разведчики каждый день обнаруживают опорные пункты и отдельные группы ВСУ, корректируют артиллерию, выполняют задачи в тылу противника и наносят ему поражение с помощью различного вооружения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вооружённые силы рф
#дрон
#украина
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Артиллеристы России сорвали 9 попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении
04 января 2024, 05:24

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские артиллеристы за сутки сорвали девять попыток Вооружённых сил Украины (ВСУ) провести ротацию на южнодонецком направлении специальной военной операции, рассказал начальник пресс-службы группировки российской армии «Восток» Александр Гордеев.
«В течение суток артиллерийским огнем сорваны девять попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного», — отметил Гордеев (цитата по РИА Новости).

По его словам, украинские войска за последние сутки потеряли на Южнодонецком направлении в общей сложности три автомашины, полевой склад боеприпасов и до 115 военнослужащих убитыми и ранеными.

Кроме того, бомбардировочная авиация, реактивная и ствольная артиллерия поразили пункты временной дислокации и места сосредоточения живой силы украинских бригад.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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*запрещённая в России террористическая организация
#сво
#вооружённые силы рф
#украина
#всу
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На Украине предложили разыгрывать мобилизацию среди населения
04 января 2024, 01:31

Фото: iStock/Michele_Ursi

На Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку. О таком предложении сообщил бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов.
«Государство случайно извлекает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие нет. И так поступает для каждой волны мобилизации», — описал он подобную схему в социальных сетях.

При этом комментарии к посту, как пишет украинское издание «Страна», оказались жёстко негативными.

Мобилизация на Украине набирает всё новые и новые обороты, а военкомы изобретают дополнительные способы привлечения граждан к службе в армии. Так, жители Одессы и Одесской области стали получать СМС с призывами вступать в ряды ВСУ.

26 декабря украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. По этому законопроекту, отказ украинских граждан от прохождения военно-лечебной комиссии будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Эти изменения вносятся параллельно с законопроектом о мобилизации в стране и публикуются на официальном сайте Верховной Рады.

Напомним, режим военного положения введён на Украине с 24 февраля 2022 года. На следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор выезд за рубеж запрещён для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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#мобилизация
#всу
#лотерея
#украина
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Более 200 российских военнослужащих вернули из украинского плена
03 января 2024, 19:04

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Минобороны России сообщает, что из плена удалось вернуть 248 российских военнослужащих.
Возвращение военных на родину стало возможным благодаря участию посредника в лице Объединенных Арабских Эмиратов.

Всем освобожденным военнослужащим в данный момент оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее сообщалось, что люди в военной форме совершили похищение с улицы молодого парня в Харькове. Его силой затолкали в автомобиль.

Видео похищения опубликовало украинское издание «Страна.ua».На кадрах видно, как трое мужчин в военной форме и один в гражданском силой затолкали парня в микроавтобус на улице.

Похищенный кричал и сопротивлялся. Как сообщают украинские СМИ, это были представители военкомата.

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#украина
#сво
#плен
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В Белгороде эвакуировали 600 человек из-за невзорвавшегося боеприпаса
03 января 2024, 18:53

Фото: istockphoto/IherPhoto

Белгородские власти эвакуировали около 600 человек, которые проживают в 323 частных домах в радиусе 500 м от места, где обнаружили невзорвавшийся боеприпас.
Об этом в среду, 3 января, в своём личном Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Всем желающим предложили выехать в пункты временного размещения. Там для людей обеспечили горячее питание и чай.

Дома, которые жителям пришлось покинуть, будут находиться под охраной полиции, муниципальной стражи и самообороны до полного возвращения хозяев.

В данный момент взрывотехники Минобороны принимают решение об утилизации неразорвавшегося боеприпаса. Также два боеприпаса обнаружили в микрорайоне Улитка. Они проходят проверку саперов.

Место обследования оцепили. Решение о дальнейших действиях примут после результатов исследования.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Муром Шебекинского округ. В результате атаки пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

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#россия
#белгород
#украина
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Главу «грузинского легиона» Мамулашвили ликвидировали в киевском бункере
03 января 2024, 18:51

Фото: iStock/bpawesome

Глава «грузинского легиона» Мамука Мамулашвили ликвидирован в результате удара мощной авиационной ракетой по бункеру в районе Киева. Об этом сообщает Telegram-канал «ПолитНавигатор».
Отмечается, что Мамулашвили в 2022 году открыто восхвалял собственную персону за отказ брать пленных. Однако после он отказался от своих слов, обвинив журналистов в том, что они якобы извратили сказанное им.

Telegram-канал Readovka, в отличие от «ПолитНавигатора» утверждает, что Мамулашвили жив, а в бункере находился сторонник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Мухран Ломтадзе. В качестве доказательства приведена информация о том, что Мамулашвили уже давно не находится в зоне ведения боевых действий на территории Украины, а на связь якобы выходит из тыла.

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#украина
#киев
#военные
#удар
#всу
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В Харькове люди в военной форме похитили на улице парня
03 января 2024, 18:25

Фото: istockphoto/Oleksandr Sadovenko

Люди в военной форме совершили похищение с улицы молодого парня в Харькове.
Его силой затолкали в автомобиль. Видео похищения опубликовало украинское издание «Страна.ua».

На кадрах видно, как трое мужчин в военной форме и один в гражданском силой затолкали парня в микроавтобус на улице.

Похищенный кричал и сопротивлялся. Как сообщают украинские СМИ, это были представители военкомата.

Ранее сообщалось, что девочка 14 лет получила осколочное ранение во время обстрела ВСУ села Солоти в Валуйском округе Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате работы ПВО осколками снаряда ранило четырнадцатилетнюю девочку. Она получила непроникающее осколочное ранение левой половины грудной клетки. Врачи оперативно оказали подростку помощь, госпитализация не потребовалась.

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#всу
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Украинские войска атаковали белгородское село Муром дроном-камикадзе
Гладков: ВСУ атаковали белгородское село Муром дроном-камикадзе
03 января 2024, 18:16

Фото: istock / valio84sl

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Муром Шебекинского округ. В результате атаки пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет», — написал глава региона.
Он также уточнил, что был поврежден один частный дом, в нем выбило окна и и посекло осколками фасад.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что МИД Франции признал удары ВС Украины по Белгороду законной обороной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дрон
#сво
#Вячеслав Гладков
#всу
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Франция назвала ракетные удары Украины по Белгороду законной обороной
МИД Франции признал удары ВС Украины по Белгороду законной обороной
03 января 2024, 17:46

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Министерство иностранных дел Франции признало ракетные удары ВСУ по Белгороду законной обороной. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе брифинга представители французского внешнеполитического ведомства заявили, что удар по городу Российской Федерации с применением кассетных боеприпасов соответствует «законному праву на оборону в соответствии с 51 статьей Устава ООН».

Напомним, 30 декабря по центру Белгорода Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар. Президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее запланированным террористическим актом. В результате атаки умерло 25 человек, среди которых пятеро детей. Более 100 человек пострадали.

До этого научный сотрудник Киевского национального института стратегических исследований и советник украинского военного руководства Николай Белесков заявил, что нехватка военной помощи Запада ведет к скорому поражению Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Радиоперехваты разговоров в ВСУ выявили отказы солдат от боевых задач

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