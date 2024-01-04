Экс-депутат Фарион раскритиковала русскоговорящих бойцов ВСУ

Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион осудила бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые говорят на русском языке. Это негативно сказывается на ходе конфликта с Россией, полагает она.
По мнению Фарион, использование русского языка в период боевых действий является границей между «своими» и «чужими».
Ранее Ирина Фарион была уволена из Львовского политехнического университета. Студенты университета потребовали увольнения Фарион, утверждая, что ее присутствие ведет к дискредитации украинской системы образования.
15 ноября СБУ начала уголовное расследование в отношении Фарион. Причиной послужили ее заявления, в которых она отказывается считать русскоязычных бойцов Вооруженных сил Украины украинцами и определяет их как врагов страны.
Напомним, Фарион заявляла, что военных ВСУ, говорящих на русском языке, нужно считать врагами. До этого она говорила, что нужно «утилизировать» русскоговорящее население Украины. По словам бывшего депутата, для таких людей нужно организовать штраф-батальон и отправить их рыть окопы для «святых украинских солдат».
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«Ты ранен, и над тобой кто-то стоит и говорит на московском языке. И непонятно, где чужой, где свой?», — прокомментировала бывший парламентарий ситуацию, когда тот или иной язык имеется решающее значение.
15 ноября СБУ начала уголовное расследование в отношении Фарион. Причиной послужили ее заявления, в которых она отказывается считать русскоязычных бойцов Вооруженных сил Украины украинцами и определяет их как врагов страны.
Напомним, Фарион заявляла, что военных ВСУ, говорящих на русском языке, нужно считать врагами. До этого она говорила, что нужно «утилизировать» русскоговорящее население Украины. По словам бывшего депутата, для таких людей нужно организовать штраф-батальон и отправить их рыть окопы для «святых украинских солдат».
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Артем Путинцев