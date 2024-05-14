Экс-депутат Рады рассказал о работе над созданием «грязной бомбы» на Украине

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Экс-депутат парламента Украины Андрей Деркач заявил, что в настоящее время проверяются данные о работе украинских спецслужб над созданием грязной бомбы. Его слова передаёт белорусское агентство Белта.
«У нас на сегодняшний день в проверке находится информация о работе спецслужб Украины по созданию грязной бомбы. То есть ядерный шантаж для руководителей Украины – это норма, они это делали и перед началом СВО и в период СВО», — заявил Деркач.
По его словам, в настоящее время данная информация проверяется. Однако Деркач задался вопросом, известно ли о таких действиях Киева его западным партнёрам и не принимают ли они в этом участие.
Ещё летом 2023 года глава СВР Нарышкин сообщил, что на Украине продолжают разрабатывать «грязную ядерную бомбу» для применения в зоне российской СВО. После взрыва такого механизма радиационное загрязнение распространится на обширную территорию.
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