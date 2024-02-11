Экс-командир ВСУ пригрозил украинцам зачистками за отказ идти в армию

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Экс-командир украинского батальона «Айдар»*с позывным Дикий пригрозил зачистками в селах и городах, жители которых выступают против мобилизации. Об этом сообщает «Страна.ua».
По словам Дикого, он бы не хотел, чтобы село Космач зачищали как вражескую территорию из-за того, что мужчины отказываются воевать за киевский режим. Бывший командир также призвал судить участников протестов за измену Украине.
Ранее сообщалось, что в рядах украинских войск не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились». Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации.
Напомним, на Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
Ранее сообщалось, что в рядах украинских войск не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились». Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
Екатерина Коршунова