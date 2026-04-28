«Элитная бригада без еды»: в Раде признали системный голод в ВСУ
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что солдаты ВСУ сталкиваются с нехваткой питания на передовой не в единичных эпизодах. Об этом пишет РИА Новости.
Поводом для резонанса стала история вокруг 14-й бригады Вооруженных сил Украины. 23 апреля в российских силовых структурах сообщили, что военные остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива. По этим сведениям, многие теряли сознание. После публикации снимков истощенных солдат в соцсетях на Украине вспыхнул скандал. Обсуждение быстро вышло за рамки одной части. Слова Безуглой усилили тревогу вокруг снабжения армии.
14-я отдельная механизированная бригада входит в число элитных соединений ВСУ. Ее сформировали в 2014 году в Волынской области.
Читайте также: