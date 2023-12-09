Express: Запад не отправит корабли ВСУ из-за боязни их перехвата Россией

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Вооружение Киева военными кораблями выглядит заманчиво как для Украины, так и для её западных союзников. Проблема лишь в том, что для этого судам предстоит пройти через Чёрное море и международные воды, где эсминцам или линкорам ВМФ России ничего не стоит их перехватить.
Киев всё настойчивее просит о скорейшей поставке истребителей F-16. Военное и политическое руководство страны весьма обеспокоено подавляющим превосходством российских Су-35. А недавний вояж реактивных самолётов в зону Персидского залива показал миру, что начался мощный геополитический сдвиг. Ведь раньше на Ближнем Востоке можно было увидеть только западные истребители и бомбардировщики.
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Александр Бойцов