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Express: Запад не отправит корабли ВСУ из-за боязни их перехвата Россией

09 декабря 2023, 15:28
Фото: istockphoto/Dovapi

Фото: istockphoto/Dovapi

Вооружение Киева военными кораблями выглядит заманчиво как для Украины, так и для её западных союзников. Проблема лишь в том, что для этого судам предстоит пройти через Чёрное море и международные воды, где эсминцам или линкорам ВМФ России ничего не стоит их перехватить.

Об этом заявил основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса. В разговоре с представителями украинского сетевого издания Express.co.uk эксперт отметил, что предоставление Киеву в настоящее время крайне маловероятно. Именно потому, что они скорее всего поступят в распоряжение Военно-морских сил Российской Федерации. США и их партнеры по НАТО совершили уже немало странных поступков в ходе украинского конфликта, но снабжать недруга боевой техникой — чересчур даже для них, заметил Мендоса.

Киев всё настойчивее просит о скорейшей поставке истребителей F-16. Военное и политическое руководство страны весьма обеспокоено подавляющим превосходством российских Су-35. А недавний вояж реактивных самолётов в зону Персидского залива показал миру, что начался мощный геополитический сдвиг. Ведь раньше на Ближнем Востоке можно было увидеть только западные истребители и бомбардировщики.

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#украина
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МО РФ сообщило об ударе по местам производства боеприпасов для РСЗО на Украине
09 декабря 2023, 16:27

Фото: iStock/0

В Минобороны РФ сообщили, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства снарядов для реактивных систем залпового огня на Украине.
Отмечается, что в сообщении говорится о поражении производства боеприпасов для РСЗО «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром». В ведомстве уточнили, что все объекты были поражены, а цели достигнуты.

Напомним,  президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#владимир путин
#солдаты
#сво
#всу
#вс рф
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Вооружённые украинские военкомы штурмом взяли термальный комплекс в Закарпатье
09 декабря 2023, 15:51

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Толпа украинских военных устроила массовый штурм бальнеологического курортного комплекса «Косино» в Закарпатье. Оказывается, сотрудники военкоматов Незалежной ворвались в термальную лечебницу для того, чтобы вручить пациентам повестки.
По информации, гуляющей по украинским социальным сетям, отели, горные курорты и санатории активно используются уклонистами, которые скрываются от мобилизации, передает «Царьград». Как правило, подобные заведения курируются местными чиновниками и олигархами, которые за определенную мзду защищают постояльцев от посягательств военкомата.

Хотя местные жители не исключают того, что подобные слухи о конкретных санаториях и прочих лечебно-курортных учреждениях распространяют владельцы таких же отелей и клиник, чтобы устранить конкурентов. После того, как в Киеве признали ограниченно годным инвалида ампутанта, не придётся даже удивляться тому, что военкомы просто решили вполне логичным забирать постояльцев из санаториев: раз их уже подлечили, значит могут пригодиться в окопах. То, что «маски-шоу» в балаклавах и с автоматами может напугать пожилых людей, женщин и детей, которых по традиции много в подобных заведениях, украинским служакам, конечно, не приходит в голову.

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#киев
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Российские военные нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ
МО РФ: ВС России нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ для РСЗО
09 декабря 2023, 15:27

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные нанесли групповой удар по местам производства снарядов ВСУ для РСЗО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве подчеркнули, что имеются в виду производства боеприпасов для РСЗО «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром». Сообщается, что все необходимые цели были достигнуты. 

Ранее сообщалось, что отряды подразделения «Север-V» Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают вести наступательные действия на этом направлении.  Для осуществления этой операции было задействовано 3 группы военнослужащих. По словам собеседника РИА Новости, было уничтожено 9 солдат противника.

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#военные
#операции
#днр
#всу
#вс рф
#россия
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Боец ВС РФ сообщил, что военные ВСУ уклоняются от стрелковых боев в районе Артемовска
ТАСС: солдаты ВСУ уклоняются от стрелковых боев в районе Артемовска
09 декабря 2023, 14:14

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинские солдаты на артемовском направлении в ДНР стараются не вступать в стрелковые бои и часто сдаются в плен или отступают, когда российские штурмовики навязывают близкий стрелковый контакт. Об этом ТАСС сообщил один из командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса, которая работает в районе Артемовска.
Командир с позывным Ламбер отметил, что на их участке периодически украинские боевики сдаются, однако, как правило, в процессе боя, когда понимают, что у них нет никаких шансов. Командир одного из штурмовых отрядов бригады с позывным Чибилия подчеркнул, что отдельные украинские бсолдаты проявляют стойкость и срадаются до последнего.

Ранее сообщалось, что отряды подразделения «Север-V» Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают вести наступательные действия на этом направлении. Об этом РИА Новости сообщил один из командиров данного подразделения.

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#солдаты
#всу
#вс рф
#россия
#украина
#спецоперация
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Жена Зеленского выступила с отчаянным обращением к Западу
Зеленская попросила Запад не прекращать помощь Украине
09 декабря 2023, 13:09

Фото: РИА Новости/Стрингер

Елена Зеленская обратилась к Западу с просьбой не прекращать помогать Украине. Об этом она сообщила в интервью телеканалу BBC.
По словам супруги украинского лидера, им очень больно видеть то, как «страстное желание помочь может угаснуть». Она подчеркнула, что замедление темпов оказания помощи является смертельной опасностью для Украины.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что пока нет прогресса в переговорах с Конгрессом США относительно новой помощи Украине.

Напомним, Конгресс Соединенных Штатов Америки после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона 25 октября не одобрил ни одного пакета помощи Украине.

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#сша
#солдаты
#всу
#украина
#спецоперация
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Жительница Херсона: солдаты ВСУ грабят дома, не желая ничего оставлять русским
09 декабря 2023, 12:36

Фото: iStock/Nzpn

Жительница оккупированного киевским режимом города Херсон рассказала, что украинские военные открыто грабят жилые дома и квартиры, объясняя свои поступки тем, что они ничего не хотят оставлять русским, а сотрудники полиции на сообщения о грабежах не реагируют. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению местных жителей, такие поступки украинских боевиков могут обозначать, что ВСУ готовятся к бегству. Пострадавшая женщина поинтересовалась у украинских военнослужащих, которые продолжали грабить, собираются ли они бежать. На что ей ответили: «Не твое собачье дело!».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#женщина
#операции
#мобилизация
#сво
#всу
#украина
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В Киеве начался демонтаж памятника красному командиру Николаю Щорсу
09 декабря 2023, 11:45

Фото: РИА Новости/Стрингер

Памятник герою Гражданской войны, красный командир Николаю Щорсу в Киеве будет снесен. Городские власти сообщили, что коммунальщики по их поручению уже приступили к демонтажу монумента.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале Киевской государственной гражданской администрации. Достаточно привычная ситуация в Незалежной в последнее время. Но есть нюансы. Если выпуск «Глобуса Украины» сорвали завистники, а Пушкина не удалось признать как Пушкиненко, а потому памятники ему сносились повсеместно, то Щорс является коренным украинцем. 

Имя его при крещении Микола Олександрович. Жену Щорса звали Фрума Ефимовна, что свидетельствует о ее принадлежности к той же нации, ярким представителем которой является украинский президент. К тому же, по одной из версий, погиб легендарный начдив вовсе не от петлюровской пули. Существует мнение, что Щорса застрелил в затылок член Революционного военного совета (знаменитый РВС!) Павел Самуилович Танхиль-Танхилевич, так как сильно ревновал командира к начальству и красноармейцам. Сам военный чиновник ни любовью, ни уважением бойцов не пользовался.

Не разбирая подробностей, а, скорее всего, просто не зная ничего о них, киевская верхушка продолжает уничтожение всего, что может вызвать малейшие ассоциации с Советской властью, коммунизмом, а в конечном итоге со всем русским. Очередной жертвой на редкость дальновидной политики Киева стал памятник Миколе Щорсу.

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#президент
#мнение
#украина
#киев
#снос
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Подоляк признал, что дальнейшая мобилизация на Украине будет сложной
09 декабря 2023, 11:22

Фото: iStock/Olena_Z

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк фактически обвинил подлежащих мобилизации украинцев в том, что они не хотят вкладываться в защиту страны. Об этом Подоляк сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.
Подоляк отметил, что украинские власти готовят новую программу, согласно которой будут введены нормы по взаимодействию государства с людьми, до конца не осознающими «что такое война и к чему она может привести». Он добавил, что изменению подлежит пропагандистская основа мобилизационных процедур. Подоляк заключил, что характер следующий мобилизации будет сложным, однако необходимым.

Ранее сообщалось, что у Украины, возможно, не получится провести следующее крупное контрнаступление до 2025 года.

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#война
#опасность
#всу
#контрнаступление
#украина
#мобилизация
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Мощные удары России «отрезвили» США, пишут СМИ
MWM: в США выступили против помощи Украине из-за больших потерь западной техники
09 декабря 2023, 10:50

Фото: iStock/alexkich

США не хотят помогать Украине из-за огромных потерь западной техники и исхода контрнаступления. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
Сообщается, что масштаб украинских потерь, который признается мировым сообществом все более сильно, повлиял на уровень оказания поддержки Киеву США. Авторы статьи отмечают, что полное прекращение помощи может полностью подорвать не только способность Украины поддерживать военные операции, но и способность этой страны выполнять даже базовые функции.

Уточняется, что Вашингтон также переживает за репутацию лучшего американского танка M1 Abrams, который не раз был замечен в провальных операциях.

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#сша
#военные
#операции
#всу
#байден
#украина
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