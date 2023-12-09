Express: Запад не отправит корабли ВСУ из-за боязни их перехвата Россией

Вооружение Киева военными кораблями выглядит заманчиво как для Украины, так и для её западных союзников. Проблема лишь в том, что для этого судам предстоит пройти через Чёрное море и международные воды, где эсминцам или линкорам ВМФ России ничего не стоит их перехватить.