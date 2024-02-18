Германия по завышенной цене передала Украине непригодные для боёв бронемашины

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Немецкие бронетранспортёры (БТР) модели APC, которые ФРГ начала поставлять на Украину в октябре прошлого года, оказались совершенно непригодными для использования в боевых условиях. К тому же Берлин заплатил за машины для «киевских друзей» тройную цену.
К тому же, пишут аналитики издания, правительство Германии заплатило за хрупкие бронемашины тройную цену. Они производятся в разных странах мира немецким концерном FFG по американской лицензии. Из 48-ми машин, переданных Киеву, ни одна не была собрана на территории ФРГ. Немецкое правительство заплатило за каждый 10-тонный БТР по 600 тысяч долларов при их рыночной стоимости 200 тысяч, утверждают обозреватели Bild.
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Александр Бойцов