Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте для Киева





«Наиболее интенсивные бои в настоящее время происходят в районах Первомайского и Водяного, а также на востоке Часова Яра, где противник пытается прорвать оборону наших войск», — сообщил главком в Telegram.

По его словам, особенно трудная обстановка сохраняется на востоке населенных пунктов, таких как Часов Яр под Артемовском, Бердычей под Авдеевкой и в некоторых других местах.Журналист Бутусов: Сырский соврал о продвижении ВСУ на передовойГлавком ВСУ Сырский признал шестикратное преимущество ВС РФ в артиллерииСырский сделал шокирующее заявление о ВС России