Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте для Киева

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский отметил, что ситуация на фронте для Киева остается сложной.
По его словам, особенно трудная обстановка сохраняется на востоке населенных пунктов, таких как Часов Яр под Артемовском, Бердычей под Авдеевкой и в некоторых других местах.
«Наиболее интенсивные бои в настоящее время происходят в районах Первомайского и Водяного, а также на востоке Часова Яра, где противник пытается прорвать оборону наших войск», — сообщил главком в Telegram.Читайте также:
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