Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет «грешника» при атаках по ЗАЭС

Фото: РИА Новости/Госкорпорация "Росатом"
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация не называет виновных в ударах по Запорожской атомной электростанции, так как у нее недостаточно данных для определения атакующей стороны. Об этом сообщают «Известия».
Гросси пояснил, что находящимся на ЗАЭС инспекторам МАГАТЭ сначала необходимо четко определить источник проблемы и его происхождение. Однако для этого зачастую отсутствует необходимый объем информации.
По его словам, из-за сложной траектории полета беспилотников нередко бывает невозможно выяснить, какая именно сторона их запустила. При этом не всегда помогают и обнаруженные обломки дронов, поскольку БПЛА могут быть самодельными, добавил глава МАГАТЭ.
Гросси заключил, что организация старается придать широкой огласке происшествия на станции.
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По его словам, из-за сложной траектории полета беспилотников нередко бывает невозможно выяснить, какая именно сторона их запустила. При этом не всегда помогают и обнаруженные обломки дронов, поскольку БПЛА могут быть самодельными, добавил глава МАГАТЭ.
Гросси заключил, что организация старается придать широкой огласке происшествия на станции.
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Екатерина Коршунова