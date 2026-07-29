Губернатор Воробьёв наградил семерых добровольцев из Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил Орден Мужества и медали «За храбрость» подмосковным добровольцам. Они служат в отрядах БАРС и бригаде беспилотной авиации «ГРОМ «Каскад».
В зоне проведения СВО бойцы выполняют разные задачи – штурмуют позиции, уничтожают технику, противодействуют дронам, ведут разведку, охраняют объекты, эвакуируют мирных жителей. Сотни удостоены высоких наград.
Воробьёв вручил государственные награды семерым бойцам из Наро-Фоминска, Котельников, Реутова, Ногинска, Раменского и Жуковского.
«Знаю, что и до подписания контракта вы делали очень много добрых и важных дел. Кто-то был волонтёром, кто-то врачом. Сегодня мы собрались вручить вам награды по поручению президента. Это всегда большая честь. Вы решаете сложные боевые задачи. Каждый присутствующий здесь –достойный, профессиональный человек, который с честью выполняет свои воинские обязанности. Хочу вас поздравить и сказать особые слова благодарности членам ваших семей», – отметил губернатор.
23-летний боец с позывным «Заря» – самый молодой из награждённых. Он начальник расчёта БПЛА. За его плечами уже три контракта, а в послужном списке – уничтоженные западная артиллерийская установка, десятки единиц бронетехники и дронов, более сотни солдат ВСУ. Боец удостоен Ордена Мужества. Его мама отправилась на фронт на полгода раньше сына добровольцем-медиком.
«Мысль поехать на передовую появилась у меня еще в 2023 году, но я не решался. А потом за ленточку отправилась моя мама. Я подумал: если она смогла поехать, то почему я не могу? Мама у меня фельдшер, настоящий профессионал, просто так начальником медицинской роты не назначат. Сейчас она служит уже по шестому контракту», – рассказал боец.1 сентября прошлого года противник начал атаковать российские позиции.
«Я находился в замаскированном блиндаже, когда по рации передали: «Заря, рядом трёхсотый». Сначала помог двоим легкораненым. А через 15 минут снова вызов – там уже боец с обширными ранениями и сильным кровотечением. Мы с инженером под обстрелом побежали к нему, перевязали и стали готовить к эвакуации. Пока прорывались к машине, отбивались от дронов, которые буквально охотились за нами. Я уничтожил пару «птичек». Только убедившись, что угрозы больше нет, мы отправили раненого. Парень благополучно доехал до госпиталя, остался жив», – рассказал боец.Медаль «За храбрость» I степени получил военный с позывным «Данте». Уроженец Харькова в 2014 году уехал в Донецк и вступил в ополчение. Два года назад переехал в Подмосковье. Уже четырежды побывал в зоне СВО, сейчас служит оператором БПЛА.
«Стелс» – коллега «Данте» по воинской специальности. С самых первых дней СВО он собирал и отправлял грузы на передовую с «Волонтёрами Подмосковья», помогал в госпиталях, получил премию губернатора «Мы рядом. Доброе дело». В 2025-м решил примкнуть к отряду БАРС. На фронте проявил смелость и характер, удостоен медали «За храбрость» II степени.
Похожая судьба и у «Медика». Его путь на фронт тоже начался с гуманитарных миссий. Он организовывал эвакуацию мирных жителей, обеспечивал бойцов. Когда отправился на передовую, не только оказывал медицинскую помощь по своей специальности, но и участвовал в боевых действиях. Однажды обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника. Завязался стрелковый бой, он ликвидировал двоих диверсантов, и противник был вынужден отступить.
Награды вручены еще двум добровольцам – командиру группы БПЛА «Прометею» и специалисту расчёта радиоэлектронной борьбы «Люку».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО