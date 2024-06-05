InfoBRICS: российские ракеты уничтожат иностранных инструкторов на Украине

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В случае отправки западных инструкторов на Украину, они будут быстро уничтожены российскими ракетами. Об этом заявил военный аналитик Драго Боснич.
В своей статье для издания InfoBRICS он отмечает, что французский президент опасается нарваться на прямой ответ России. Именно поэтому он называет военнослужащих, которых хочет отправить на Украину, «военными советниками» и «инструкторами». Макрон также указывает, что размещены они будут в западной части страны, вдали от линии фронта, где «будут в безопасности».
Военный эксперт отметил, что российские спецслужбы весьма эффективны в обнаружении и уничтожении военнослужащих НАТО на Украине. Учитывая скорость полёта сверхзвуковой ракеты, у «инструкторов» будет всего несколько минут, чтобы спастись, прежде чем их ликвидируют, заключил аналитик.
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«Никто, очевидно, не уведомил французского лидера, что российские гиперзвуковые ракеты могут этому противоречить», — пишет Боснич.
Военный эксперт отметил, что российские спецслужбы весьма эффективны в обнаружении и уничтожении военнослужащих НАТО на Украине. Учитывая скорость полёта сверхзвуковой ракеты, у «инструкторов» будет всего несколько минут, чтобы спастись, прежде чем их ликвидируют, заключил аналитик.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов