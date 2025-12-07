Достижения.рф

Келлог выделил две главные проблемы украинского урегулирования

Фото: istockphoto / Yaraslau Mikheyeu

Конфликт на Украине близок к завершению, однако для достижения полного прекращения огня необходимо урегулировать две темы. Об этом рассказал спецпосланник президента США Кит Келлог, чьи слова цитирует РИА Новости.



Речь идет о Запорожской АЭС и Донецкой области. По словам американского политика, после решения этих вопросов с остальными пунктами мирного соглашения не должно возникнуть проблем.

«Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится», — сказал Келлог.
Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что камнем преткновения в урегулировании украинского кризиса остается часть Донецкой области, находящаяся под контролем Киева.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0