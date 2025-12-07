Келлог выделил две главные проблемы украинского урегулирования

07 декабря 2025, 06:20

Конфликт на Украине близок к завершению, однако для достижения полного прекращения огня необходимо урегулировать две темы. Об этом рассказал спецпосланник президента США Кит Келлог, чьи слова цитирует РИА Новости.





Речь идет о Запорожской АЭС и Донецкой области. По словам американского политика, после решения этих вопросов с остальными пунктами мирного соглашения не должно возникнуть проблем.



«Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится», — сказал Келлог.