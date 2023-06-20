Киев при обмене пленными в первую очередь хочет вернуть националистов «Азова»*

РИА Новости: Киев дал предписание при обмене в первую очередь возвращать «азовцев»
Министерство реинтеграции Украины предписало при обмене военнопленными с Российской Федерацией в первую очередь возвращать на родину боеспособных офицеров националистической группировки «Азов»*. Соответствующее распоряжение направлено секретарю координационного штаба по вопросам военнопленных Дмитрию Усову, пишет РИА Новости.
Руководитель «Центра по восстановлению мира» Александр Смирнов в письме указал, что порядок обмена сформирован для «повышения эффективности комплектования подразделений украинской армии». Таким образом, в списке претендентов на возвращение из плена первыми значатся военнослужащие воинской части 3057 Нацгвардии Украины, куда входит и группировка «Азов»*.
За «Азовом»* следующей приоритетной категорией являются офицеры управления действиями подразделений сухопутных, ракетных и артиллерийских войск, морской пехоты, военно-морских сил и ПВО.
На третьем месте оказались танкисты, ракетчики, военные моряки, связисты, инженеры и морские пехотинцы. За ними следуют военнослужащие с другими военно-учетными специальностями без травм и ранений, которые могли бы препятствовать дальнейшему участию в боевых действиях.
В последнюю же очередь планируется обменивать пленных, которые не смогут по состоянию здоровья продолжать военную службу в рядах ВСУ.
Ранее «Радио 1» писало, что украинский военнопленный рассказал об агитации католического священника в ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
*террористическая организация, запрещена в РФ
Руководитель «Центра по восстановлению мира» Александр Смирнов в письме указал, что порядок обмена сформирован для «повышения эффективности комплектования подразделений украинской армии». Таким образом, в списке претендентов на возвращение из плена первыми значатся военнослужащие воинской части 3057 Нацгвардии Украины, куда входит и группировка «Азов»*.
За «Азовом»* следующей приоритетной категорией являются офицеры управления действиями подразделений сухопутных, ракетных и артиллерийских войск, морской пехоты, военно-морских сил и ПВО.
На третьем месте оказались танкисты, ракетчики, военные моряки, связисты, инженеры и морские пехотинцы. За ними следуют военнослужащие с другими военно-учетными специальностями без травм и ранений, которые могли бы препятствовать дальнейшему участию в боевых действиях.
В последнюю же очередь планируется обменивать пленных, которые не смогут по состоянию здоровья продолжать военную службу в рядах ВСУ.
Ранее «Радио 1» писало, что украинский военнопленный рассказал об агитации католического священника в ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
*террористическая организация, запрещена в РФ
Диана Аванесян