Лавров назвал французских инструкторов на Украине законной целью для России

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые французские военные на Украине, которые находятся там в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для России. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции.
Политик отметил, что у него имеются основания полагать, что французские наемники на Украине уже работают. Лавров подчеркнул, что по данному вопросу есть множество конкретных фактов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать заявления о французских наемных инструкторах на Украине. Примечательно, что французский лидер пообещал обсудить данный вопрос с властями в Киеве.
Напомним, в начале прошлого месяца МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину.
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать заявления о французских наемных инструкторах на Украине. Примечательно, что французский лидер пообещал обсудить данный вопрос с властями в Киеве.
Напомним, в начале прошлого месяца МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину.
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Макрон отказался комментировать заявления о французских инструкторах на Украине
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Екатерина Коршунова