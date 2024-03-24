Лавров назвал причину заявлений Макрона об отправке войск на Украину

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о возможной отправке войск на Украину, стремится «понравиться» руководству США. Слова главы МИД опубликовали на сайте ведомства.
Лавров подчеркнул, что своими заявлениями Макрон также пытается спровоцировать союзников в НАТО. По мнению министра, для руководителей европейских государств национальные интересы собственных стран и народа не являются приоритетными. Их стараются подчинить «единому коллективному западному требованию».
Лавров назвал Европейский союз «склочной организацией». Глава МИД заключил, что на сегодняшний день Европа находится под абсолютным контролем США.
Напомним, в конце февраля французский лидер Макрон заявил, что обсуждал с европейскими лидерами отправку войск на Украину. Тогда он добавил, что такое развитие событий «нельзя исключать».
Читайте также:
«Не исключать чего-то – не означает делать это»: Макрон об отправке войск на Украину
Слова Макрона об отправке войск на Украину охарактеризовали как объявление войны
Начальник штаба ВС Франции: армия готовится к участию в самых жестких конфликтах
Лавров назвал Европейский союз «склочной организацией». Глава МИД заключил, что на сегодняшний день Европа находится под абсолютным контролем США.
Читайте также:
«Не исключать чего-то – не означает делать это»: Макрон об отправке войск на Украину
Слова Макрона об отправке войск на Украину охарактеризовали как объявление войны
Начальник штаба ВС Франции: армия готовится к участию в самых жестких конфликтах
Екатерина Коршунова