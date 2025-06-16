«Легенды футбола» сыграли вничью с бойцами дивизии им. Дзержинского

16 июня 2025, 12:33

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда звёзд отечественного футбола провела традиционную встречу с бойцами Отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского войск нацгвардии в Балашихе. Матч состоялся в рамках проекта «Выходи во двор» и завершился вничью – 10:10, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.







«Приятно участвовать в таких гала-матчах. Каждый раз мы с удовольствием приезжаем в Железнодорожный, видим полные трибуны. Сегодня очень много военных. Хочется поблагодарить губернатора Андрея Воробьёва за организацию и проведение такого матча. Конечно, всё это делается ради детей, мы играем для них и ради нашего будущего. И ещё хочется сказать слова благодарности всем военным, стоящим на страже Родины, и героям, которые уже не вернутся», – сказал игрок команды «Легенды футбола» Андрей Тихонов.

Фото: пресс-служба Минспорта МО



«Одна команда – настоящие герои, которые на футбольных полях отстаивали честь нашей страны. Вторая – герои спецоперации, которые и сегодня на полях брани защищают Родину. Пусть всегда побеждает дружба», – пожелал на церемонии открытия матча командир дивизии имени Дзержинского генерал-майор Дмитрий Кузнецов.