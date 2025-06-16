«Легенды футбола» сыграли вничью с бойцами дивизии им. Дзержинского
Команда звёзд отечественного футбола провела традиционную встречу с бойцами Отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского войск нацгвардии в Балашихе. Матч состоялся в рамках проекта «Выходи во двор» и завершился вничью – 10:10, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Приятно участвовать в таких гала-матчах. Каждый раз мы с удовольствием приезжаем в Железнодорожный, видим полные трибуны. Сегодня очень много военных. Хочется поблагодарить губернатора Андрея Воробьёва за организацию и проведение такого матча. Конечно, всё это делается ради детей, мы играем для них и ради нашего будущего. И ещё хочется сказать слова благодарности всем военным, стоящим на страже Родины, и героям, которые уже не вернутся», – сказал игрок команды «Легенды футбола» Андрей Тихонов.В составе сборной звёзд российского футбола на поле вышли Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Парфёнов, Андрей Тихонов и голкипер Александр Филимонов. Главным тренером команды легенд по традиции выступил Валерий Гладилин. Игру комментировали спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов и телеведущий Виктор Гусев.
«Одна команда – настоящие герои, которые на футбольных полях отстаивали честь нашей страны. Вторая – герои спецоперации, которые и сегодня на полях брани защищают Родину. Пусть всегда побеждает дружба», – пожелал на церемонии открытия матча командир дивизии имени Дзержинского генерал-майор Дмитрий Кузнецов.Игра прошла на поле стадиона «Орион», который открылся после масштабной реконструкции прошлой осенью. Спортивный объект с богатой историей был построен в 1959 году. По решению губернатора Андрея Воробьёва стадион был включён в программу капремонта. На нём заменили газон, оборудовали подогрев футбольного поля, отремонтировали трибуны, обновили инженерные системы, беговые дорожки и спортивные площадки.
Матч состоялся в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».