Луценко спрогнозировал дальнейший ход СВО

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Российские войска растянут фронт и ударят с неожиданного направления. Такое заявление в эфире украинского телеканала «Прямой» сделал экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.
«Он (Владимир Путин, — Прим. ред.) их растягивает на новых 80 километрах на Харькове, дальше будет Ахтырка, Сумы. Он будет тянуть, зная, что с мобилизацией наша власть будет иметь примерно такой же результат, как с левым берегом в 2023 году», – сказал Луценко.Бывший генпрокурор считает, что летом РФ будет давить с разных направлений, а украинские боевики не узнают, откуда начнут наступать ВС РФ.
«А осенью в США выборы, и вот тут произойдет «момент Ч», – добавил Луценко.Российские военные активно бьются под Харьковом. В воскресенье Минобороны России сообщило, что бойцы взяли село Берестовое.
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