Майор Николай Соболев стал шестым Героем России в Якутии

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Владимир Путин особым указом присвоил звание Героя России майору Николаю Соболеву из Якутии, сообщается в Telegram-канале главы республики Айсена Николаева.
«Звезда Героя России – это четвёртая награда военнослужащего. От всей души поздравляю! Якутия гордится!» — написал глава республики.
С начала специальной военной операции в Донбассе майор Соболев находился на передовой. За проявленную доблесть он был удостоен двух орденов «За мужество» и медалью «За отвагу».
Как отметил Айсен Николаев, это уже шестая высшая награда, полученная якутянами за участие в спецоперации.
С начала специальной военной операции (СВО) на Украине звания Героя России были удостоены 272 российских военнослужащих, сообщило в начале января Минобороны РФ, подводя итоги 2023 года. Каждому из них был вручён нагрудный знак «Золотая звезда».
Звание Герой России присваивается президентом РФ за заслуги перед Отечеством и народом, связанные с совершением геройского подвига.
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